Plan B de Sheinbaum: ¿qué sí y qué no se aprobó?
La reforma al artículo 35 sobre revocación de mandato fue rechazada, manteniendo la consulta para 2028.
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CIUDAD DE MÉXICO, marzo 26 (EL UNIVERSAL).- ElPlan B de la iniciativa de reforma electoral propuesto por la presidenta
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Claudia Sheinbaum, fue avalado por el Senado de la República con algunas reservas. Posteriormente fue enviado y recibido la madrugada de este jueves por la Cámara de Diputados para continuar su trámite legislativo.
El dictamen, aprobado en lo general con mayoría calificada, reunió 41 votos en contra del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano y los votos a favor de 87 legisladores de Morena, el Verde y PT. Cabe destacar que en la discusión particular, se aceptó una reserva de la senadora petista Lizeth Sánchez García para eliminar los cambios al artículo 35 en el tema de la revocación de mandato.
Algunos senadores de los grupos parlamentarios de Morena, PAN, PRI, PVEM y Movimiento Ciudadano también presentaron diversas propuestas para modificar el dictamen, sin embargo, no fueron aceptadas por el pleno. A continuación, esto es lo que sí y lo que no se aprobó del Plan B:
-----Eliminación de privilegios y recortes de presupuesto
Solo una parte del Plan B fue aprobado, lo relacionado con la eliminación de privilegios, el recorte presupuestal a los congresos locales y el recorte de presupuesto al Senado de la República.
El dictamen precisa que para las autoridades electorales, no podrán recibir una remuneración mayor a la que percibe la Presidenta. Esto incluye a consejeros, magistrados, secretaros titulares de las órganos administrativos y titulares de áreas ejecutivas y técnicas u homólogos del Instituto Nacional Electoral (INE), los organismos públicos locales electorales y los tribunales electorales de las entidades federativas.
Sobre el presupuesto anual autorizado para el Senado, el proyecto establece que se deberá ajustar de manera progresiva durante los cuatro ejercicios fiscales subsecuentes, con el objeto de alcanzar, al término de ese periodo, una reducción acumulada equivalente al quince por ciento.
Para seguir con la eliminación de privilegios, se avaló del Plan B que los ayuntamientos de los municipios solo puedan integrarse con una sindicatura y hasta quince regidurías. En el ámbito local, se agrega que el presupuesto de las legislaturas locales no deba exceder del 0.70% por ciento del presupuesto de egresos de la respectiva entidad federativa.
-----PT presenta reserva por revocación de mandato
Lo que se desechó de la iniciativa presidencial fue la reforma al artículo 35 de la Constitución, en la se pretendía adelantar la consulta para la revocación de mandato en el 2027, año que coincide con las distintas elecciones en el país.
En este sentido y en caso de ser solicitada, la consulta de revocación de mandato de la presidentaClaudia Sheinbaum se llevará a cabo hasta 2028 y no como se planteó originalmente que sería el primer domingo de junio del tercer o cuarto año de gobierno, es decir, en 2027 o 2028.
La mañana de este jueves, la presidentaClaudia Sheinbaum Pardo dijo en su conferencia mañanera que "se aprobó lo principal" del Plan B y además calificó como "malo para el país" que no haya avanzado la iniciativa tal como ella la propuso.
"Entonces, esa parte (de los privilegios) ya se aprobó, la otra... pues ya no se aprobó. Yo pienso que es malo para el país que no se haya aprobado. Pero bueno, así lo decidieron (los senadores)", expresó.
Además reconoció que el Senado respaldó los cambios enfocados en disminuir gastos y beneficios excesivos pero señaló que la Cámara Alta haya dejado fuera la modificación sobre la revocación de mandato.
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