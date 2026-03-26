Plan B de Sheinbaum: ¿qué sí y qué no se aprobó?

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 26 (EL UNIVERSAL).- El

de la iniciativa de reforma electoral propuesto por la

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, fue avalado por elcon algunas reservas. Posteriormente fue enviado y recibido la madrugada de este jueves por la Cámara de Diputados para continuar su trámite legislativo.El dictamen, aprobado en lo general con, reuniódel, PRI y Movimiento Ciudadano y los votos a favor de 87 legisladores de, el Verde y PT. Cabe destacar que en la discusión particular, se aceptó una reserva de la senadora petista Lizeth Sánchez García para eliminar los cambios al artículo 35 en el tema de laAlgunos senadores de los grupos parlamentarios de, PRI, PVEM y Movimiento Ciudadano también presentaron diversas propuestas para modificar el dictamen, sin embargo,por el pleno. A continuación, esto es lo que sí y lo que no se aprobó del-----y recortes de presupuestoSolo una parte delfue aprobado, lo relacionado con la, ela losy el recorte de presupuesto alEl dictamen precisa que para las autoridades electorales, no podrán recibir unaa la que percibe la. Esto incluye a consejeros, magistrados, secretaros titulares de las órganos administrativos y titulares de áreas ejecutivas y técnicas u homólogos del(INE), los organismos públicos locales electorales y los tribunales electorales de las entidades federativas.Sobre el presupuesto anual autorizado para el Senado, el proyecto establece que se deberá ajustar de manera progresiva durante los cuatro ejercicios fiscales subsecuentes, con el objeto de alcanzar, al término de ese periodo, unaequivalente alPara seguir con la, se avaló delque losde los municipios solo puedan integrarse con unay hasta quince regidurías. En el ámbito local, se agrega que el presupuesto de las legislaturas locales no deba exceder del 0.70% por ciento del presupuesto de egresos de la respectiva entidad federativa.-----PT presenta reserva porLo que se desechó de la iniciativa presidencial fue la reforma al artículo 35 de la Constitución, en la se pretendía adelantar la consulta para laen el, año que coincide con las distintas elecciones en el país.En este sentido y en caso de ser solicitada, la consulta dede lase llevará a cabo hastay no como se planteó originalmente que sería el primer domingo de junio del tercer o cuarto año de gobierno, es decir, enLa mañana de este jueves, laPardo dijo en suque "se aprobó lo principal" dely además calificó como "malo para el país" que no haya avanzado la iniciativa tal como ella la propuso."Entonces, esa parte (de los privilegios) ya se aprobó, la otra... pues ya no se aprobó. Yo pienso que es malo para el país que no se haya aprobado. Pero bueno, así lo decidieron (los senadores)", expresó.Además reconoció que el Senado respaldó los cambios enfocados enpero señaló que la Cámara Alta haya dejado fuera la modificación sobre la