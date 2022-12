Plan B electoral se retomará hasta febrero, explica Monreal

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 16 (EL UNIVERSAL).- El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, aseveró que no votó en contra del llamado Plan B de reforma electoral para que la oposición le ofreciera ser candidato presidencial.

En rueda de prensa dijo que "estamos todos obligados a respetar la Constitución, eso es lo único que hice; no me mueve ningún otro propósito: ni ser nada ni estar en el oportunismo político de aceptar o de que se ofreciera alguna otra posición política futura; esa no es mi intención".

Manifestó su respeto por todos los partidos políticos. "Es más, creo que el PRI, PRD, PAN, Movimiento Ciudadano, tienen personas extraordinarias, hombres y mujeres que pueden ser sus candidatos, muy buenos candidatos para que la sociedad los valore".

Sin embargo, reiteró "yo no voté para que se me tomara en cuenta por algún partido de oposición: no, voté en consciencia, en mi condición de hombre de honor y en mi condición de legislador autónomo, de respetar la Constitución".

Respecto a un eventual periodo extraordinario para analizar y desechar la llamada cláusula de vida eterna, recordó que la Comisión Permanente, Morena y sus aliados no tienen la mayoría y, por tanto, la mayoría calificada que se requiere y, por tanto, se necesitará acudir hasta febrero, el 1 de febrero para continuar y consolidar el trámite.

Aclaró que la legislación electoral de estas cuatro leyes del llamado Plan B "no está aprobada, porque no ha concluido su proceso legislativo y no puede la Cámara de Diputados ni la Cámara de Senadores enviar el paquete legislativo para su publicación".

Argumentó que, aunque pudiera sacarse sólo ese artículo reservado o impugnado o votado para eliminarlo en la Cámara de Diputados, nosotros en el Senado "no podríamos, en periodo de receso, ni la Permanente, allanarse y enviarse al Ejecutivo para su publicación".

"Será hasta febrero cuando volvamos a retomar este paquete de cuatro reformas a cuatro leyes", apuntó el también presidente de la Junta de Coordinación Política.

A pregunta expresa sobre si se va a sumar a la acción de inconstitucionalidad que prepara el bloque de contención contra la reforma electoral, dijo "yo no soy parte del bloque. Los respeto y les deseo suerte".