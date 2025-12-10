logo pulso
Plan Michoacán: Bienestar ha visitado más de 405 mil viviendas

La secretaria de Bienestar detalla la visita a más de 405 mil viviendas en Michoacán como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

Por El Universal

Diciembre 10, 2025 01:12 p.m.
A
CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 10 (EL UNIVERSAL).- Ariadna Montiel, secretaria de Bienestar, informó que a un mes de iniciado el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia hasta el día de hoy se han visitado más de 405 mil viviendas, de las más de millón 200 mil que hay en ese estado, en donde se les informa sobre los objetivos del Plan y el acceso a los programas establecidos en específico para este, como becas, pensiones, y programas.

En conferencia de prensa presidencial, la secretaria detalló que en estas visitas a las casas participan 3 mil 529 servidores públicos.

"Estamos visitando todas las casas del estado de Michoacán que supera un millón 200 mil viviendas. Hasta el día de ayer hemos visitado 102 municipios, y hemos realizado 405 mil 375 visitas.

"En estas visitas llevamos un cuestionario un instrumento, un formato que nos permite recuperar información de la familia y también darles información del Plan y de los programas que la Presidenta estableció para el Plan Michoacán en específico, los programas de bienestar, como créditos para las mujeres, damos información de las becas, en fin, de los programas que son universales en todo el país. De tal manera que ellas y ellos sepan los programas a los que se puede acceder".

En Palacio Nacional, Ariadna Montiel agradeció a las familias michoacanas que han abierto las puertas de sus casas para recibir información del Plan Michoacán.

Indicó que estas visitas se interrumpirán por las fiestas decembrinas, pero se reanudarán en enero hasta concluir con la visita a las más de un millón 200 mil viviendas en Michoacán.

"Agradecemos mucho a las personas porque nos abren la puerta de su casa, porque nos reciben, hemos estado ahí desde el día que es tuyo nuestra Presidenta.

"Vamos a estar haciendo estas visitas hasta el 20 De diciembre vamos a interrumpir porque la gente también está en sus actividades familiares y vamos a reanudar en el mes de enero hasta concluir como ha sido la instrucción de nuestra Presidenta".

SLP

El Universal

