Planes de Movimiento Ciudadano no parecen ser los de Claudio X. González y "Sí por México"

Era la mañana del miércoles 20 de octubre. Palacio Nacional el telón de fondo, un escenario que no podía ser más propicio para los objetivos de Sí por México. De hecho, hacía allá iba dirigido el mensaje y el plan que anunciaría desde la Terraza del Gran Hotel de la Ciudad de México, uno de los principales opositores al Gobierno de Andrés Manuel López Obrador: Claudio X. González Guajardo.

"En términos de votos absolutos, a nivel nacional, la oposición, es decir, la Coalición Va por México más Movimiento Ciudadano, tuvieron cerca de dos millones de votos más que Morena y sus aliados. Es decir, en voto total, el 6 de junio, la oposición venció al oficialismo". Con esta premisa el empresario insistió en la necesidad de conformar una gran coalición para 2024, en la que contempló a Movimiento Ciudadano, partido que no se ha aglutinado en la alianza del PRI, PAN y PRD, y que por el contrario ha trazado su propia ruta para la próxima contienda presidencial.

Pero eso no lo matizó Claudio X. Por el contrario anunció su plan en un evento en el que Sí por México cumplió un año de haberse conformado para hacer frente al "oficialismo". Pese a la ocasión, el acto no destacó por su efusividad. No hubo aplausos, no hubo festejo. Sólo un mensaje que clamaba la victoria y contemplaba posibilidades que no se materializaron: "Si la Jefatura de Gobierno se hubiera disputado ese 6 de junio, la candidata o el candidato de Va por México hubiera ganado", dijo el hombre de negocios.

E insistió: "La ciudadanía y la Coalición Va por México lograron arrebatar la mayoría calificada a Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados. Con eso se evita que Morena siga reformando la Constitución de México a su antojo". No obstante, la realidad es que el partido en el Gobierno nunca tuvo la mayoría en la Legislatura pasada, sino que la construyó con otros partidos aliados.

González Guajardo no fue el único orador. Además de él acudió Gustavo de Hoyos, el otro cofundador del movimiento y el otro férreo crítico al Gobierno, quien de cara a la "grande" ha advertido al PRI que la luna de miel se acabará si apoya la Reforma Eléctrica del Presidente. También estuvieron presentes Beatriz Pagés y Argelia Nuñez.



En su breve participación, Claudio X. González lució con el rostro apretado, con algunas gesticulaciones que no trazaban la sonrisa completa. Al hablar fue enfático en dar números de cómo en la elección intermedia la oposición había vencido a Morena. Pero para ello se adjudicó los resultados que logró el Movimiento Naranja, a quien le pidió en más de una ocasión voltear a ver la alianza que desde el empresariado han podido construir en torno al PRI, PAN y PRD.

"Las y los candidatos de la Coalición resultaron triunfadores en 24 de las 39 ciudades más pobladas del país, mismas que concentran el 25 por ciento del padrón electoral. Si sumamos a MC a ese resultado, la oposición en su conjunto logró triunfos en 28 de las 39 ciudades más pobladas de México". dijo el hijo del presidente de Kimberly-Clark de México. "La coalición Va por México y Movimiento Ciudadano juntos pueden ganar la elección presidencial y la jefatura de Gobierno en el año 2024", reiteró.

El propio González Guajardo se reunió, el viernes 15, con Jorge Álvarez Máynez, coordinador de los diputados federales de MC, quien ya había participado en las reuniones del año pasado, en el domicilio de Las Lomas, junto con Clemente Castañeda, aunque en esa ocasión comunicaron que irían solos a la elección. El propio legislador emecista confirmó el encuentro en sus redes sociales e indicó: "@ClaudioXGG es un amigo personal, al que además aprecio y respeto, con el que desde hace mucho tiempo diálogo frecuentemente".

El año pasado, en el marco de la consolidación de la alianza opositora, Álvarez Máynez junto a Clemente Castañeda, dirigente nacional de MC, fueron invitados, a la casa de Claudio X., en Las Lomas, pero también ahí dijeron al magnate que el partido naranja iría solo en la elección de 2021. Ahora, de nueva cuenta González Guajardo ha insistido en fraguar esta coalición y por ello el hacerlo en un evento público, con el telón de fondo de la residencia oficial del Presidente.

De hecho, al final del convite, De Hoyos, quien es abierto en su meta de sacar a Morena de Palacio Nacional, repitió el mensaje: "Lograr una candidatura presidencial de unidad de toda la oposición para ganar la elección de 2024. Sí por México exhorta a los partidos de la oposición y a los potenciales candidatos para que inicien un proceso de diálogo".

Llegado el momento de dar nombres de quiénes podrían abanderar a la gran coalición, las posibilidades enmudecieron, como enmudeció el escenario de la conferencia al término de los mensajes, un silencio que fue rellenado con un audio de aplausos grabados, al cual reaccionaron lo invitados de Sí por México con más aplausos, según confiaron asistentes al evento.

De esa manera, lo que se anunció como un reporte de actividades del principal grupo opositor, resultó en un llamado al partido naranja de cerrar filas con miras a la sucesión de López Obrador, quien de paso no se inmutó por el exhortó. "Se reunió Claudio X. González y el de la Comparmex ya para llamar a que nos van a quitar el Gobierno en el 24. Ya vamos de gane porque antes decían que nos iban a ganar en la revocación del mandato el año próximo, pero ya se arrepintieron, ahora va a ser hasta el 24", dijo el jueves el Presidente.

Hace casi un año, en noviembre de 2020, Claudio X. González y Gustavo de Hoyos se reunieron con los líderes del PAN (Marko Cortés), PRI (Alejandro Moreno) y PRD (Jesús Zambrano). Foto: Rogelio Morales, Cuartoscuro.

Pero Claudio X. González no guardó silencio. El viernes lanzó en Twitter un mensaje con un tono de amenaza, en esta ocasión no sólo hacía el Gobierno, sino a quienes lo han respaldado:

"La llamada 4t, una gran farsa, acabará mal, muy mal. Hay que tomar nota de todos aquellos que, por acción o por omisión, alentaron las acciones y hechos de la actual admon. y lastimaron a México. Que no se olvide quien se puso del lado del autoritarismo populista y destructor".

EL CAMINO NARANJA

Días antes del llamado a la gran coalición, Movimiento Ciudadano ya había trazado su propio camino a seguir, el cual no converge a la vista con lo ideado por Claudio X. González.

En el marco de su primera convención estatal en Monterrey, Nuevo León, —municipio y estado que por primera vez gobiernan dos abanderados naranja: Luis Donaldo Colosio y Samuel García— el Senador Dante Delgado, fundador y líder máximo de Movimiento Ciudadano, aseguró que cuentan con los mejores liderazgos para ganar la Presidencia en 2024.

"¡Claro que vamos a alcanzar la victoria electoral en el 2024! Tenemos a los mejores exponentes y dirigentes de la nueva generación de actores de la vida pública de México", dijo Delgado, de acuerdo con las reseñas que hizo la prensa del acto, en el que estuvieron presentes los principales cuadros del partido.

La convención de Movimiento Ciudadano en Nuevo León. Foto: Twitter @DanteDelgado.

En ese mismo evento y en ese mismo sentido se expresó Clemente Castañeda, dirigente nacional de MC, quien metió de lleno a su partido por la contienda presidencial, sin mencionar o hacer un guiño hacia la alianza a la que días después llamaría Claudio X. González.

"Hoy Movimiento Ciudadano puede decir que de cara al 24, estamos listos para competir y para ganar la Presidencia de la República", dijo Castañeda, como reseñan las crónicas de la convención emecista.

El dirigente naranja incluso recordó que parte de su éxito se debió a no haberse coaligado con "los partidos del pasado":

"Dijimos nosotros, en este proceso electoral no vamos a hacer alianza con los partidos del pasado, no vamos a hacer alianza con los partidos que ya la fallaron a México, vamos a hacer historia con los hombre y con las mujeres de este país que al igual que nosotros quieren un cambio profundo. Muchos dijeron, ´nombre estos están locos´, no van a poder con los grandes bloques de partidos... y les decimos una extraordinaria sorpresa".

Con la ruta trazada por los líderes naranjas, los nombres no tardaron en ser barajados por la prensa: Luis Donaldo Colosio, alcalde de Monterrey; Samuel García, Gobernador de Nuevo León, Enrique Alfaro, Gobernador de Jalisco. Todos fueron tanteados en busca de una línea o una posibilidad que asomara por la dirigencia de Movimiento Ciudadano.

"No descartamos a nadie, ni a ninguno de ellos dos, ni al Gobernador (Enrique) Alfaro, ni a Patricia Mercado. Tenemos una amplia gama de personajes que pueden tener esa talla y ganar sin lugar a dudas; por supuesto nuestro Senador Dante Delgado", dijo Castañeda en el contexto de una velada, en donde las ánimos vistos en las imágenes que compartieron en las redes sociales sin duda contrastaron con el festejo de Sí por México.