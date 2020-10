Polevnsky se suma a equipo de Delgado; "seré facilitadora"

Yeidckol Polevnsky, actual secretaria general de Morena y quien recién buscó llegar a la dirigencia nacional del partido, decidió sumarse a la propuesta que hace Mario Delgado para presidir el instituto político.

"Me voy a sumar a donde pueda aportar", declaró.

Desde una habitación del Hospital Español, donde permanece para dar seguimiento médico tras haberse contagiado de Covid-19, Polevnsky aseguró que Delgado tiene ganas de hacer las cosas y que por ello aceptó la invitación que el también coordinador de los diputados federales de Morena le hizo para incorporarse a su equipo.

Este viernes se prevé que el Instituto Nacional Electoral (INE) dé a conocer el resultado de la tercera encuesta que se realizó para determinar quién será el dirigente de Morena. Los candidatos son Porfirio Muñoz Ledo y Mario Delgado Carrillo. Este jueves, Muñoz Ledo tuvo un encuentro con militantes que se sumaron a su proyecto.

Organizados por Citlalli Hernández Mora, personajes como Pablo Duarte y Alejandro Álvarez, quienes compitieron por la dirigencia nacional de Morena, manifestaron su apoyo al diputado federal. "Es muy importante que hagan esto. Hay alianzas del otro lado, de última hora, y eso podría parecer ventaja. Debemos agradecer la unidad", expresó Muñoz Ledo.

El legislador añadió que todo el proceso de renovación de la dirigencia de Morena ha resultado complejo para él, principalmente porque le pusieron obstáculos como el financiamiento que ha tenido su competidor.

Por su parte, Delgado Carrillo, quien se encuentra confinado en su casa por haber dado positivo a coronavirus, apareció en un video grabado por él mismo, en el cual se le vio montado en una bicicleta estática haciendo ejercicio.

Con buen semblante, el morenista aseguró que pasó buena noche del miércoles al jueves y que ayer jueves despertó con ganas de hacer ejercicio.

El coordinador de los diputados federales de Morena aseguró que está a la espera de los resultados que hoy o a más tardar el sábado dará a conocer el INE para saber quién será el nuevo dirigente nacional del partido.

"Nosotros propusimos la unidad, tener un diálogo fraterno. La disputa [por la dirigencia] no es por cargos, la disputa es por el país que queremos hacia el futuro, por la transformación", mencionó el legislador.

En ese sentido, Delgado advirtió que los resultados en las elecciones de Coahuila e Hidalgo son una llamada de atención para Morena y sobre la necesidad de organizar al partido y de regresar a su fuerza, que, aseguró, es el pueblo.

"Vamos a convocar a la unidad, tender la mano para todos, borrón y cuenta nueva. Lo que hayan dicho se me resbala, voy a ser conciliador e incluir a todos para ser eficaces en 2021", subrayó.

Por su parte, Polevnsky subrayó que se suma al proyecto de Mario Delgado porque, dijo, busca contribuir a la Cuarta Transformación. "Yo voy a ser facilitadora", puntualizó.