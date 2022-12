Policía asegura vehículo involucrado en ataque a Gómez Leyva

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 30 (EL UNIVERSAL).- Este viernes, resultado de labores de investigación, policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana localizaron y aseguraron uno de los vehículos involucrados en el ataque armado contra el periodista Ciro Gómez Leyva.

El vehículo fue asegurado en la calle Sur 81, colonia Lorenzo Boturini, alcaldía Venustiano Carranza y llevado a un depósito ubicado en el Centro Histórico.

Al manifestar que el caso "no va quedar impune", Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, informó que uno de vehículos que participaron en el ataque armado en contra del periodista Ciro Gómez Leyva lo siguió días antes y que ya se cuenta con la ubicación y de los autores materiales.

"Se está trabajando conjuntamente con la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Gobierno de la Ciudad; por supuesto, todas las imágenes del C5, y la encargada de la investigación que es la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

"Como saben, se tiene identificada una motocicleta y algunos vehículos, no solamente uno, sino vehículos que participaron en el evento. Uno de los vehículos se conoce que no solamente lo siguió ese día, sino unos días anteriores. Hay una ubicación de donde está este vehículo y de las personas, digamos, de los autores materiales", dijo en la última conferencia mañanera de este año del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Sheinbaum indicó que no se ha dado más información por las características del caso, el cual necesita una secretaria.