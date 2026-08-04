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Policía de Jalisco asesina a su pareja y se suicida

Por El Universal

Agosto 04, 2026 03:00 a.m.
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Policía de Jalisco asesina a su pareja y se suicida
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      GUADALAJARA, Jal.- Un elemento de la Secretaría de Seguridad Pública de Jalisco asesinó a su pareja y después se quitó la vida en el municipio de El Salto.

      La información preliminar establece que el agente, quien estaba en su día de descanso, viajaba con su pareja, una joven de 25 años, en una camioneta negra con placas oficiales cuando comenzaron a discutir.

      Al parecer la joven intentó escapar y alcanzó a abrir la puerta del vehículo, pero el agente sacó su arma de cargo y la mató; después, el funcionario público se disparó en la cabeza con la misma pistola.

      Vecinos de la calle Álvaro Obregón, en la colonia San José del Quince alertaron a las autoridades sobre lo ocurrido y policías municipales acudieron al sitio a verificar la información y resguardar la escena.

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      Elementos de la Fiscalía del estado iniciaron una carpeta de investigación y tras entrevistar a varios vecinos obtuvieron pistas para formular la hipótesis de cómo ocurrieron los hechos.

      Por su parte, la Secretaría de Seguridad Pública confirmó que el hombre muerto era integrante de la Policía Estatal Preventiva y que se encontraba en su día de descanso.

      La dependencia indicó que se encuentra en comunicación "directa y permanente" con la Fiscalía y el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses para que una vez que se determine cómo ocurrieron los hechos dar seguimiento al caso.

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