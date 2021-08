Policías de Huajuapan atropellan a perrito con su patrulla

Elementos de la policía municipal de Huajuapan de León, ciudad de la región Mixteca de Oaxaca, quienes viajaban a bordo de la patrulla con número 0102, fueron denunciados a través de las redes sociales por atropellar a un perro que va cruzando la calle, pasándole las llantas por encima.

La denuncia se hizo acompañada de un video en el que se observa a los uniformados arrollar al perro, sin siquiera detenerse.

Los usuarios de las redes pidieron la inmediata intervención de las autoridades municipales y estatales, toda vez que el maltrato animal es un delito en la entidad; sin embargo, hasta el momento, el ayuntamiento que encabeza la presidenta municipal Juanita Cruz Cruz (Morena), no ha emitido ningún pronunciamiento al respecto.

De acuerdo con la información preliminar, los hechos sucedieron el pasado jueves y desde entonces, vecinos y organizaciones dedicadas a la protección de los animales han exigido las sanciones pertinentes a los efectivos policiacos.

Apenas el pasado 25 de julio, habitantes de Huajuapan se organizaron para marchar y exigir respeto a los derechos de los animales, luego que en la colonia Del Valle, de esa población, ocho perros y dos gatos fueran envenenados. Sin embargo, no hubo personas sancionadas por el hecho.

Ayer miércoles, la organización Mestizos Perrunos Huajuapan difundió el video y recordó a las autoridades que deben garantizar la vida y seguridad de los animales, como lo establece la gaceta municipal.

Hasta el momento no se ha integrado la carpeta de investigación correspondiente en la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO).

El código penal, que tipifica desde 2015 al maltrato animal como un delito en el estado de Oaxaca, establece en su artículo 413 que Se castigará con cárcel de tres meses a dos años y con multa de 100 a 1000 días de salario a quien "dolosamente realice actos de sufrimiento que no lleven a una muerte inmediata del animal vertebrado".

@huajuapangob circula en redes sociales vecino de Huajuapan de León Oaxaca subió este video donde la patrulla municipal atropelló sin ninguna clase de miramientos a un perrito. pic.twitter.com/CZPnHJH9zq — WileEthelbertoCoyoteCanopo (@wilee_b) August 23, 2021