Políticas y electorales, investigaciones reabiertas en mi contra: Yunes

El panista Miguel Ángel Yunes Linares, exgobernador de Veracruz, calificó como políticas y electorales las investigaciones que se reabrieron en su contra, en medio del proceso electoral del próximo 6 de junio.

"Nunca me he doblado frente al poder, tampoco lo haré hoy", dijo al conocer que la Unidad de Inteligencia Financiera abrió una investigación en su contra y refirió que se trata de denuncias presentadas desde hace ocho años por el exmandatario estatal priista Javier Duarte y Manuel Espino, así como un dirigente magisterial, con lo que buscaban impedir su elección como gobernador.

"Dichas denuncias fueron investigadas y todas concluyeron con un no ejercicio de la acción penal; tengo copia de los mismos, por contener hechos falsos y acusaciones fantasiosas", señaló.

El exgobernador consideró que no es extraño que las denuncias se "reactiven" en etapa electoral y que se presenten nuevas.

"Es el uso político de los instrumentos de justicia, pero hay que entenderlos, 'son tiempos de zopilotes', expuso en relación a lo dicho en días pasados por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Adelantó que como siempre lo ha hecho, se pondrá a disposición de la Fiscalía General de la República para aportar toda la información que requieran.

Yunes mencionó que sería bueno que se publiquen los avances que llevan la investigaciones sobre los casos de manejo de recursos en efectivo de procedencia ilícita para financiar actividades políticas, el evidente enriquecimiento ilícito de funcionarios, la muy reciente exhibición de riqueza y derroche en centros turísticos y la vinculación de muy cercanos al régimen con la trata de personas.

"No participo en tareas políticas, pero sí en el compromiso de defender mi honor y el de mi familia frente a lo que evidentemente es un asunto con una motivación electoral. Aquí estoy a la orden", concluyó.