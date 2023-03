Polvorín que explotó en Morelos trabajaba sin permisos de Sedena

A-AA+

CUERNAVACA, Mor., marzo 21 (EL UNIVERSAL).- La explosión de un polvorín en Totolapan, altos de Morelos, alteró el escenario del barrio de San Sebastián.

Sus calles y campos muestran sellos de sangre, fachadas de casas y comercios destruidos por la onda expansiva. Sus habitantes se duelen profundamente por la muerte de siete de sus vecinos y otros 15 que resultaron heridos.

La mayoría de las víctimas son integrantes de la familia Carranza, conocidos en la región por la elaboración de castillos, toros y otros juegos pirotécnicos que se queman en las fiestas patronales.

Y aunque el alcalde Sergio Livera Chavarría y el comandante de la 24 Zona Militar, General Antonio Ramírez Escobedo, afirmaron que el domicilio no contaba con los permisos para el uso de pólvora, el edil pidió no culpar a nadie de esta tragedia sin antecedentes en el estado de Morelos.

Cifra se mantiene en 7 muertos

En el seguimiento de los hechos, la Coordinación Estatal de Protección Civil Morelos (CEPCM) informó que se mantiene la cifra de siete personas sin vida y 15 heridos, sin embargo, los datos pudieran modificarse en el transcurso del día.

Con respecto al estatus de los pacientes que se encuentran hospitalizados en unidades de Servicios de Salud de Morelos (SSM), la Secretaría de Salud detalló que al corte de las 07:00 horas, en el Hospital General de Cuernavaca, "Dr. José G. Parres", continúa un masculino de 60 años de edad, muy delicado.

Mientras que dos niñas de cinco años de edad, hasta el momento, continúan estables recibiendo asistencia médica en el Hospital Comunitario de Ocuituco.

El general detalló que implementó una supervisión de viviendas aledañas donde se contabilizaron 20 hogares con daños materiales provocados por la onda expansiva de la explosión.

Habrá una revisión de establecimientos: Cuauhtémoc Blanco

Por su parte, el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo afirmó que habrá una revisión en los establecimientos donde se produce la pirotecnia de manera clandestina.

"Hay que tener cuidado y precaución porque pueden pasar estas cosas que no se esperan", señaló Blanco Bravo y agregó que continúan los trabajos de búsqueda porque podría haber más cuerpos.

Indicó que la manipulación de pirotecnia es una tradición en fiestas patronales, por lo que se debe tener cuidado para evitar hechos lamentables.

Blanco Bravo dijo que es posible que existan varios lugares que operan de manera ilegal, pero también le corresponde a las autoridades municipales trabajar para detectar este tipo de establecimientos.

En las acciones de atención al incidente participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Guardia Nacional (GN), Comisión Estatal de Seguridad Pública (CES), autoridades del municipio, Cruz Roja delegación Cuautla, grupos voluntarios de la Comisión Nacional de Búsqueda, Coordinación de Paramédicos, así como cuerpos de emergencia de Atlatlahucan, Tlalnepantla, Tlayacapan, Ocuituco, Yautepec y Yecapixtla.

Asimismo, agentes de la Fiscalía General del Estado de Morelos (FGE) llevaron a cabo los servicios periciales correspondientes, así como el resguardo de la zona afectada en coordinación con la Sedena.