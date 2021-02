Por "apagones" en NL manufactureras sufren pérdidas de más de 7 mdp

La industria manufacturera de Nuevo León ha sufrido "afectaciones económicas inmensas" que ascienden a siete mil 200 millones de pesos, por pérdidas en producción que siguen incrementándose luego de dos días de apagones en el suministro de energía eléctrica.

La Cámara de la Industria de la Transformación (Caintra) de la entidad, expresó lo anterior, al destacar que el estado ocupa el segundo lugar nacional en el consumo de electricidad, sólo superado por el Valle de México, y además representa el 29 por ciento del consumo de gas en el país.

En ese contexto, el organismo que preside Adrián Sada Cueva, puntualizó que las afectaciones presentadas el lunes y este martes, "detienen al motor económico y de exportación de México", por lo que se requieren acciones contundentes y urgentes de solución por parte de las autoridades responsables.

"La situación puntual y excepcional climática potenció y evidenció dos problemas estructurales en la infraestructura eléctrica nacional" expresó Caintra, y destacó que por una parte no existe capacidad suficiente de almacenaje de gas natural y planes contingentes ante cambios en el precio de la partícula a adquirir por CFE.

Y, asimismo, señaló, hay falta de inversión pública en redes de transmisión (el único tipo de inversión factible en el marco regulatorio vigente) entre las diferentes regiones del país, ya que México está generando energía eléctrica en el Centro – Sur, pero no existe suficiente capacidad de líneas de trasmisión para apoyar puntualmente a la región Noreste.

"El apagón masivo ocurrido el día de ayer, el cual se mantiene en algunas partes de la zona norte del país, es un duro golpe a la industria y un gran impacto a la estrategia de recuperación de la crisis económica", expresó Adrián Sada Cueva, presidente de la Caintra.

Esta situación que estamos viviendo, dijo Sada Cueva, pone en evidencia "la enorme importancia y relevancia de que México desarrolle un plan de desarrollo energético que dé certidumbre a nuestras inversiones y potencie el crecimiento industrial".

El Gobierno de Guadalupe lanzó un llamado a la Comisión Federal de Electricidad para el restablecimiento del servicio de energía eléctrica en 108 colonias del Municipio, con afectación para más de 275 mil 700 personas.

Por separado, la alcaldesa de Ciudad Guadalupe, Cristina Díaz Salazar, aseguró que este martes casi dos mil luminarias y 32 semáforos estaban sin funcionar, por los cortes de energía eléctrica, ante lo cual fue necesario desplegar policías y agentes de tránsitos para reforzar la vigilancia en las colonias y avenidas.

"La falta de energía eléctrica en miles de hogares de nuestra ciudad, ha generado no sólo fallas en la comunicación y en la vida laboral, también ha generado consecuencias en el bienestar y salud de los afectados" pues por ejemplo se han registrado cinco percances viales con saldo de un lesionado; además debido a la onda gélida, se atendió a once personas en situación de calle, dijo la alcaldesa.

A su vez César Garza, alcalde de Apodaca, aseguró que algunas colonias del municipio han completado 48 horas sin energía eléctrica, siendo él uno de los afectados. Dijo compartir la molestia de la población, pero afirmó, resolver el problema es facultad del gobierno federal y de los legisladores del Congreso de la Unión que "andan en la grilla", en lugar de hacer un pronunciamiento y tomar acciones.