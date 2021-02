Por Covid deja la abogacía y ahora desinfecta casas

Tras meses de desempleo, Evodio Álvarez Martínez, abogado de profesión, comenzó a trabajar en la sanitización de casas, negocios o industrias que ha cobrado auge a partir de diciembre, cuando incrementó el número de decesos y personas contagiadas de Covid-19 en el Estado de México.

Este joven de 33 años dijo que durante un año pasó por condiciones difíciles económicamente, pues el área judicial estuvo detenida y buscó trabajo en bares o restaurantes, que también cerraron.

"Todo lo que yo sabía hacer estaba suspendido, fue muy difícil por largos meses no tener muchas alternativas".

Es así que comenzó a trabajar con un familiar en la sanitización y encontró una forma de vida que "me asegure un ingreso constante para llevar a casa".

Mientras trabaja en un domicilio donde murió una persona por Covid-19, enfundado en un traje impermeable con el que se protege de contagios, comentó que la aparición de estos negocios ha proliferado por el temor de las familias porque el virus permanezca en sus muebles luego de un deceso o el contagio.

Detalló que para estos negocios no hace falta una certificación, pues sólo la solicitan cuando se trata de establecimientos para erradicar plagas, lo que hace sencillo abrirlos sin muchos trámites, sólo el conocimiento sobre los químicos para la limpieza.

"Hay mucha competencia y hemos tenido que buscar la forma de atraer al cliente, por ejemplo, con ofertas y paquetes que les sean atractivos, hay quienes ofrecen sanitizar la casa y el automóvil va gratis o más de una intervención por menor costo", explicó.

Comentó que en las últimas semanas los restaurantes, gimnasios, industrias y comercios que pudieron reanudar actividades, buscan dar certeza a los clientes para que regresen y no teman asistir.

"El 95% de las personas que nos contratan son empresarios que quieren recuperar su clientela o que no logran atraer al público porque sigue la desconfianza de ir por unas alitas y llevarte el virus a casa. También creció el interés en las casas particulares a principios de año, pues temen que el virus se haya quedado".