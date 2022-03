Por el cambio climático, la Cepal anticipa huracanes más intensos

A causa del calentamiento global se espera que en México la temporada de huracanes sea más frecuente e intensa en el presente año, además de que también se enfrenta la sequía, advirtió la oficial de Asuntos Económicos de la Unidad de Energía y Recursos Naturales de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), Debora Ley.

De no tomarse las medidas de adaptación necesarias, estos eventos tendrán como consecuencia altos costos económicos, así como pérdida de vidas humanas, señaló en entrevista con EL UNIVERSAL.

"El costo de no hacer nada es más alto que invertir en medidas de adaptación, o sea recuperar viviendas y, lo más importante, vidas humanas", dijo la experta. "Para México vamos a ver que la temporada de huracanes será más frecuente y más intensa, por lo que todas las zonas costeras como la península de Yucatán van a ser afectadas, y en el norte del país las sequías se van a acrecentar", añadió.

Los impactos van a empeorar y a volverse más críticos mientras el calentamiento global siga sin controlarse, expuso Ley.

Para ello se requiere tomar medidas de adaptación, que son aquellas que ayudan a disminuir los riesgos, a través de un sistema de alertas tempranas que den aviso a la población sobre los fenómenos naturales. Por ejemplo, alertar cuando comienza a aumentar el caudal de un río, emitiendo una alarma para que se resguarde la población, agregó.

También debe contarse con programas de manejo y reducción de desastres, además de infraestructura como carreteras resilientes al clima, dijo.

En cuanto a la agricultura, se pueden considerar sistemas de irrigación eficiente ante la temporada de sequías.

Es necesario implementar medidas de adaptación que han sido efectivas y son factibles a corto plazo, recalcó, y esto puede ayudar a salvar vidas, tal y como se explica en el reporte del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), órgano de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que evalúa los efectos del calentamiento global.

A pesar de que hay medidas de adaptación, habrá cambios irreversibles, lamentó la especialista, como por ejemplo la pérdida de arrecifes de coral.

"Hoy podemos salvar un porcentaje pequeño de arrecifes de coral, porque estamos como en 1.1 grados de incremento en la temperatura. Sin embargo, llegando a un aumento de 1.5 grados, ya no será posible", destacó Debora Ley.

Por eso es importante actuar de inmediato, mencionó, ya que si la temporada de huracanes será más fuerte y la temperatura sigue aumentando, no se va a poder hacer mucho y va a haber una mayor devastación.

Catástrofes naturales

De acuerdo con la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), en México nueve de los 10 siniestros más catastróficos pagados por las empresas del sector tuvieron que ver con eventos como huracanes, inundaciones, heladas y sismos.

Por ejemplo, entre los siniestros más catastróficos que pagaron aseguradoras están los huracanes Wilma, Odile y Gilberto, inundaciones en Tabasco, heladas en Sinaloa y terremotos.

A finales del año pasado, el Centro Nacional de Prevención de Desastres dio a conocer que el impacto económico de los desastres naturales en México ha aumentado 202% por año, alcanzando en 2020 un total de 31 mil 862 millones de pesos.