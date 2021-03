Por falta de jeringas, suspenden vacunación contra Covid en Tabasco

Por falta de diluyentes y las jeringas que no llegaron junto al fármaco, fue suspendida la vacunación contra la Covid-19 a personas de la tercera edad en el municipio de Centro (Villahermosa), esto a pesar que desde muy temprano había ciudadanos esperando en los siete centros habilitados para la inoculación.

La Secretaría de Salud del estado había informado que para este jueves se reanudaría la inmunización de los adultos mayores en la capital del estado cuyo primer apellido iniciarán con las letras P y Q, sin embargo, las vacunas no llegaron a tiempo debido a que el Gobierno Federal no las mando vía aérea sino terrestre, por lo que se retrasó, pero además no llegó completo el paquete que se utiliza.

Fue el mismo gobernador del estado, Adán Augusto López Hernández, quien reveló que faltaban los diluyentes y la jeringas, por lo que se aplazaría unos días la inoculación en este municipio donde se han aplicado 34 mil 858 dosis.

"Mira, me acaban de notificar que viene efectivamente llegando la dosis de vacuna para el municipio de Centro, las 13 mil, sin embargo no viene con los diluyentes y las jeringas, estos vienen en un transporte por aparte", indicó.

Y agregó: "Nos dicen que incluso no ha salido del Centro de Distribución BIRMEX, llegará probablemente en la madrugada de mañana, entonces nosotros acabamos de tomar la decisión de posponer la vacunación en el Centro, jueves y viernes y reiniciaríamos sábado y domingo en las mismas sedes en el horario a partir de las 08:00 de la mañana".

López Hernández dijo que afortunadamente las vacunas que llegaron se tendrán concentradas en el centro de vacunología en los ultra congeladores pero sin el diluyente y la jeringa, por lo que no podríamos avanzar.

El mandatario estatal refirió que se ha vacunado a más de 109 mil 600 tabasqueños, lo que representa el 10% de la población, algunos con una primera dosis y otros como es el sector salud con las dos que se necesitan para la inmunización.

Es importante señalar que la vacunación no se detuvo en tres municipios: Cárdenas, Macuspana y Comalcalco, y que fue solo en Centro, debido a la falta de los diluyentes y jeringas.

"Yo quiero pedirle una disculpa a los muchos tabasqueños, habitantes del municipio de Centro que están desde las 7:00 de la mañana o están en camino a las sedes de vacunación, encarecidamente que acepten una disculpa, son asuntos de organización que escapan de nuestras manos", concluyó.