Por falta de tiempo será en permanente comparecencia de Gertz: Monreal

Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, dijo que ante la falta de tiempo para citar a comparecer al titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero, por los señalamientos de las transferencias millonarias y compra de más de un centenar de automóviles, antes del 15 de diciembre, se prevé que sea durante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

En entrevista comentó que hay disponibilidad de la Junta de Coordinación Política y de los grupos parlamentarios para convocarlo.

"Ya nos quedan tres sesiones y yo creo que lo podemos pasar a la Permanente. Hay disponibilidad de la Junta de Coordinación Política y de los grupos de convocarlo, no hay ningún problema".

Cuestionado sobre el formato del encuentro con Gertz Manero, dijo que podría ser un diálogo o una comparecencia, "no se descarta ni uno ni otra".

Respecto a la asistencia del extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto a un foro contra la corrupción que se realizó este jueves en el Senado, Monreal dijo que no fue a invitación suya.

"No, lo habían invitado ya. En un principio todo el evento lo tenia el senador Astorga, de Veracruz y nosotros en la Junta nos incorporamos para hacerlo unánime. Los invitados ya estaban convocados", comentó.

Respecto a lo dicho por Santiago Nieto en el sentido de que está limpio frente a los señalamientos de su patrimonio inmobiliario, el coordinador de Morena agregó: "mientras no se demuestre lo contrario todos tienen derecho a decir eso".

En otros temas, Monreal descartó que el ejercicio de revocación de mandato esté en riesgo, luego que el Instituto Nacional Electoral (INE) promovió una controversia constitucional en contra del decreto de Presupuesto de la Federación 2022, en el que la Cámara de Diputados resolvió aplicar un recorte por 4,913 millones de pesos al presupuesto originalmente solicitado por el INE.

"No veo que haya riesgos para celebrar la revocación de mandato, es un mandato constitucional y es un mandato legal", indicó.