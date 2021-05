Por más que se diga de izquierda, este Gobierno no lo es: Cárdenas

El excandidato presidencial Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano aseguró que el Gobierno federal encabezado por Andrés Manuel López Obrador "no es de izquierda por más que se diga de izquierda".

Durante la conferencia "El futuro de la izquierda" en el Foro Jesús Silva-Herzog Flores, Cuauhtémoc Cárdenas criticó que la situación de pobreza, inseguridad y desempleo ha aumentado en el país, y aseguró que las políticas de austeridad han disminuido la calidad de la administración pública.

En ese sentido, el excandidato presidencial señaló que la presencia de las Fuerzas Armadas en materia de inseguridad "está muy lejos de haber dado resultados".

Asimismo, consideró que el programa económico no es exitoso, pues explicó que "si no llega inversión del exterior, la economía no crece".

Además, alertó sobre el incremento en la desigualdad social, pues dijo que al comienzo del actual Gobierno existen 10 millones más pobres.

Sobre los candidatos que participan en el actual proceso electoral, Cárdenas mencionó que no existen propuestas por parte de ellos y criticó la reelección de legisladores, ya que eso sólo favorece a las burocracias partidistas y da lugar a "parentescos y compadrazgos".

El pasado 8 de mayo, el legislador Porfirio Muñoz Ledo se reencontró con la Senadora de Morena Ifigenia Martínez y Cuauhtémoc Cárdenas, con quienes fundó el Partido de la Revolución Democrática (PRD).

El morenista Muñoz Ledo informó esta tarde sobre el encuentro, dijo que conversaron sobre los problemas políticos y económicos que enfrenta México.

"Hoy como hace 35 años nos reunimos los tres grandes luchadores de la democracia contemporánea, la Senadora @IfigeniaMtz, el Ing @c_cardenas_s y yo. Analizamos detenidamente los problemas políticos y económicos por los que atraviesa nuestro querido país", escribió en su cuenta de Twitter.

El encuentro tuvo lugar a una semana de que Muñoz Ledo anunció que, junto a académicos, juristas, jueces, periodistas, intelectuales y ciudadanos, constituirá un Frente Amplio en Defensa de la Constitución para defender la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y los órganos autónomos.

El 6 de mayo, Cuauhtémoc Cárdenas descartó participar en el frente porque no conoce los objetivos ni los fines del mismo.