Por nueva cepa de Covid realizarán seguimiento en aeropuertos

El director general de Epidemiología de la Secretaría de Salud (Ssa), José Luis Alomía Zegarra, explicó en conferencia de prensa que desde diciembre pasado se comenzaron a tomar medidas para identificar casos de la nueva variante del virus SARS-CoV-2, que se identificó por primera vez en Inglaterra.

Las acciones que desde entonces tomó la Secretaría de Salud es dar seguimiento en los principales puntos de entrada al país, especialmente en los aeropuertos internacionales de la Ciudad de México y Cancún, Quintana Roo, a donde llegan vuelos directos provenientes de Reino Unido.

"Para identificar viajeros que pudieran estar presentando signos o síntomas de la enfermedad. Lo que se hace a través de los puntos de control sanitario que tienen los aeropuertos, en caso de identificarse, se procede a una prueba de laboratorio y en caso de ser positiva, proceder al auto resguardo de la persona y a remitir el resultado al Instituto Nacional de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (INDRE)", explicó.

La información se le entrega al INDRE porque en el país es el único que tiene la tecnología para llevar a cabo la referenciación genética para poder identificar si el virus confirmado pertenece a la nueva variante; todas las unidades de referencia epidemiológica en el país están capacitadas y tienen instrucciones de realizar dicho seguimiento.

"Bastaba con el antecedente de haber visitado países en los que se estaba reportando la presencia de esta nueva cepa para, al salir positivo un resultado, en este caso por prueba PCR, este sea remitido al INDRE y lógicamente el auto resguardo de la persona hasta cumplir los días sintomáticos o al menos 14 desde que inició la sintomatología como tal".

De manera adicional, el protocolo indica hacer un seguimiento de los contactos de las personas que pudieran haber sido contagiadas: haber estado a menos de un metro de la persona, por cuando menos 20 minutos y que no haya tenido ninguna medida de protección.

Cuando se confirma a esta persona que es caso de Covid-19, es remitido, por los antecedentes al INDRE, que, posteriormente a través de la secuenciación confirma si el virus del cual se contagió es la nueva variante.

Hasta el momento la recomendación vigente de la Organización Mundial de la Salud es llevar a cabo una vigilancia focalizada a los antecedentes de viaje de la persona; en su momento, luego de identificarse la variante como tal, se sube la información a los sistemas internacionales de seguimiento.

El objetivo es saber si la nueva variante tiene un comportamiento más agresivo, mayor enfermedad grave y mayor letalidad, que las personas empiecen a fallecer por esta variante en comparación con las previamente conocidas. Hasta el momento no se ha identificado que sea más agresiva.

"No ha encontrado que esta variante sea diferente, en relación a su agresividad, que las otras. Otro punto importante es ver su repercusión en relación a las personas que habían enfermado previamente de Covid-19, ver si esta nueva variante puede nuevamente enfermar a una persona y al haber generado una inmunidad natural, esta variante pudiera causar infección. Esto tampoco se ha evidenciado ni se ha notificado".

"De las pruebas que hasta el momento se han hecho y se han dado a conocer, tanto por Reino Unido como por Pfeizer, no ha identificado que la nueva vacuna no la cubra. Eso es una buena noticia. Este es un trabajo de seguimiento continuo. La presencia de mutaciones se va a seguir dando. Vamos a estar escuchando permanentemente de la aparición u ocurrencia de nuevas variantes".

El funcionario explicó que hasta el momento se identificó que sí hay una mayor transmisibilidad o contagios asociados a esta variante; se están llevando a cabo estudios a mayor profundidad para confirmar si el incremento en el número de personas contagiadas se deriva de la nueva variante o del incremento en la movilidad.

"Ellos identificaron que sí había una mayor transmisibilidad o contagios asociados a esta variante. Estaban llevando a cabo estudios más a fondo para ver si este incremento en las personas confirmadas, estaban relacionadas a la nueva variante o al incremento de la movilidad. No hay estudios en otros países", señaló.

Las medidas de prevención para evitar Covid19 por cualquiera de las variantes continúan siendo las mismas, señaló Alomía Zegarra: "si ponemos en práctica las medidas preventivas, sana distancia, evitar salir de nuestro domicilio a menos que sea para una actividad preponderante o urgente", por ejemplo.