Por primera vez, López-Gatell porta cubrebocas en toda su conferencia

Este jueves durante la conferencia vespertina número 242, por primera vez, Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud usó todo el tiempo el cubrebocas, a fin de recordar a la población que sirve como medida de prevención contra el Covid-19, puesto que evita que se propague el virus a partir de las secreciones respiratorias.

Al prever que durante el próximo fin de semana la sociedad mexicana buscará honrar a sus muertos y acudirá a panteones, el funcionario llamó a mantener las medidas de higiene y sana distancia.

"Recordamos preferentemente no salir de casa, sí se tiene que salir para honrar la memoria de nuestros seres queridos, entonces hay que hacerlo con extremada precaución, mantener medidas generales de cuidado, una es el cubrebocas y por eso este día lo voy a tener durante toda la conferencia, hay que recordar que el cubrebocas es un instrumento útil para evitar propagar los virus a partir de las secreciones respiratorias".

López-Gatell Ramírez señaló que el cubrebocas no es una barrera de protección para uno mismo, sin embargo pidió que se use, a fin de proteger a los demás.

"Tengamos conciencia de eso para no confiarnos con el uso de cubrebocas, pero sí es una medida de protección a los otros, si un momento dado este fin de semana estaremos conviviendo, deseablemente hay que evitarlo, pero si va a ocurrir, mantener el cubrebocas, particularmente en espacios cerrados, donde no se puede tener sana distancia que es otra medida importantísima como el lavado de manos".

El subsecretario recordó el anuncio del presidente Andrés Manuel López Obrador acerca de que los días 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre serán declarados de luto nacional por todas las personas que murieron a causa de Covid-19, y reiteró el llamado a mantenerse a casa.

"Vamos a entrar a los próximos tres días en donde vamos a tener una situación especial en términos de la importancia de la reunión familiar, pero recordar que estos tres días que serán declarados de luto nacional, es muy importante hacer conciencia o mantener la conciencia de no contagiarnos o contagiar a otros, todas las personas que puedan convivir en el espacio público, potencialmente pueden contagiar si es que tienen Covid aún cuando no lo sepan por el hecho de no tener síntomas".