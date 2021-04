¿Por qué México no vacuna al personal médico privado?

Los médicos particulares esperan una respuesta este mismo viernes sobre el Plan de Vacunación para el sector de salud privado. Un planteamiento claro y seguro de la logística para ser inmunizados y no sólo largas, pues la preocupación crece en tanto que aumenta el número de fallecimientos de doctores y personal, quienes a diario atienden y diagnostican a pacientes con COVID-19 en farmacias o consultorios particulares.

México es el país con el mayor número de muertes del personal de salud por la COVID-19 en América, con al menos tres mil 534 decesos registrados desde enero de 2020 al 10 de marzo de 2021, de acuerdo con el más reciente informe de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) "Actualización Epidemiológica Enfermedad por coronavirus (COVID-19)".

La cifra mexicana, que dobla a la de Estados Unidos, representa el 47.82 por ciento del total de los casos registrados en 18 países de América Latina con siete mil 389 muertes.

Las vacunas contra la COVID-19 que ya circulan en el país desde diciembre de 2020 han sido destinadas al sector público y a las personas mayores de 60 años. Por ahora, los doctores y trabajadores de clínicas y consultorios particulares no pueden tener acceso a ella, lo cual ha generado preocupación en el gremio.

Cifras de la Unión Interdisciplinaria de Farmacias, Clínicas y Consultorios (Unifacc) de México refieren que tan sólo en lo que va de este año 2021, al menos 136 médicos y 28 trabajadores de farmacias agremiados al organismo han muerto por causa del coronavirus.

El personal de salud del sector privado, que también ha estado en gran riesgo al seguir dando consultas durante la pandemia en México, se siente excluido, ignorado y relegado de la prioridad gubernamental. Ante ello, diversas manifestaciones de médicos y enfermeras se han realizado en la Ciudad de México y otras entidades. Sin embargo, estas protestas se agudizaron desde el pasado 1 de abril cuando centenas de doctores hicieron largas filas en la Escuela Médico Naval a la espera de ser vacunados, luego que circuló un falso comunicado al respecto.

"Creo que a partir de ahí nosotros mismos tomamos conciencia de los miles (de doctores y personal) que estamos aún sin vacunar", compartió la doctora Patricia Rojo, quien estuvo en las manifestaciones y formó parte de la comisión de médicos que se reunió con las autoridades.

La exigencia, reiteró la médico cirujano, es la vacunación contra el virus SARS-CoV-2, pero no sólo para los médicos y odontólogos que laboran en clínicas y consultorios privados, sino que el plan incluya a camilleros, personal de limpieza y auxiliares.

PRIMERA LÍNEA Y PRIMER CONTACTO

Al iniciar la vacunación, México dio prioridad al sector de salud público debido a que sus integrantes estaban en mayor riesgo por el contacto directo con personas enfermas de COVID-19. De esta manera se comenzó con el personal médico, de enfermería, científico y de limpieza β€”al cual, se le ha denominado de "primera línea"– que trabaja en los mil hospitales públicos del país que atienden esta enfermedad.

El plan del Gobierno federal era haber finalizado la vacunación a todo el personal médico de la "primera línea" para febrero de 2021; mientras que en la Etapa 2, de febrero a abril de 2021, se inocularía al personal de salud restante y a las personas de 60 años en adelante.

"Las autoridades se han cansado de decir que su ´primera línea´ ya está vacunada al 100 por ciento, esto puede ser cierto en sus términos, pero la realidad es que la ´primera línea´ somos absolutamente todo el personal de salud", explicó la doctora Rojo.

La preocupación de los trabajadores de centros particulares se agudiza en tanto pasa el tiempo y siguen sin tener una certeza sobre cuándo y cómo serán considerados para ser inmunizados, en tanto que el Gobierno de mexicano incluso ya habla de comenzar con la vacunación en maestros de Campeche.

Médicos consultados por SinEmbargo explicaron, además, que es erróneo considerar sólo la "primera línea" de riesgo a quienes laboran en hospitales públicos que atienden la COVID-19, ya que los médicos de primer contacto y quienes atienden en consultorios de farmacias, consultas privadas, y dispensarios están igual o más expuestos.

David Berrones, oftalmólogo, explicó que hay mucha gente que es portadora asintomática del SARS-CoV-2 o que tiene síntomas leves y que son atendidos por médicos particulares, por lo que destacó que la "primera línea" ya no debería ser un referente para que el personal sanitario pueda tener acceso a la vacuna.

"Ya se sabe que las y los trabajadores que más fallecen por la enfermedad no son los de la ´primera línea´ sino los del primer contacto que son básicamente médicos generales familiares y médicos de farmacias aquí en México", señaló.

Óscar Zavala, director de la Unifacc de México, informó que tan sólo en lo que va de este año 2021, al menos 136 médicos y 28 trabajadores de farmacias agremiados al organismo han muerto por causa del coronavirus; y en lo que va de la pandemia estiman que la cifra de fallecidos asciende al menos a 326 personas.

El representante agregó que es importante que el sector médico privado sea vacunado, pues destacó que los médicos agregados a consultorios adjuntos a farmacias ofrecen al menos 39 mil 500 consultas diarias, lo que representa entre un ocho y 10 por ciento más de las consultas generales al público que se ofrecen en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Patricia Rojo recordó que, tanto en la primera como la segunda ola de contagios por la pandemia, muchos pacientes tuvieron que ser atendidos en clínicas privadas porque ya no había disponibilidad ni cupo en los hospitales.

"El Gobierno incluso generó convenios con muchos de los hospitales privados para hacer contención a la pandemia; ahí existimos toda esta parte que no está siendo contemplada como ´primera línea´, aunque sí lo es", recordó la galena.

Otro de los aspectos que destacan es que también debe hacerse extensiva la definición de trabajador de la salud para el plan de vacunación y contemplar a cualquiera que esté expuesto: desde el médico, la enfermera, el odontólogo, el camillero, el personal de limpieza y todos los trabajadores auxiliares.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), durante el año 2019, los hospitales particulares registraron al menos 92 mil 1969 médicos, de los cuales, el 98.92 por ciento (91 mil 182) tiene atención directa con el paciente y 987 en el desarrollo de otras labores. En los hospitales particulares reportaron 15 mil 372 consultorios, de los cuales, el 34.8 por ciento son generales y 65.2 por ciento son de especialidad.

Del total de médicos que atienden directamente a los pacientes, 76 mil 261 son especialistas, 11 mil 102 médicos generales, mil 935 residentes, mil 76 odontólogos y 808 pasantes.

RESPUESTA DE LAS AUTORIDADES

El Gobierno ha insistido en que el personal de instituciones privadas sí recibirá la vacuna, para lo cual solicitaron listados a diferentes instituciones privadas, no obstante, uno de los argumentos sobre el retraso es que el principal obstáculo para dar inicio con la vacunación ha sido que no hay un patrón confiable pues acusaron que las empresas entregaron listados desactualizados e inflados con otro tipo de personal.

"Ha sido complejo en el sector privado tener listas claras, listas depuradas, listas actualizadas, y desde luego esto es un reto. Ayer preguntaban las compañeras qué se puede hacer. Seguimos pidiendo la colaboración, más que la protesta, la colaboración de quién puede integrar listas claras, listas definidas que nos permitan saber la equivalencia de la exposición al riesgo COVID en el sector privado, con la misma claridad que lo tenemos en el sector público", señaló Hugo López-Gatell, Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, desde el pasado 16 de marzo.

Los médicos entrevistados comentaron que como alternativa se pueden obtener registros con las cédulas de médicos y enfermeras. "La situación es que ellos saben perfectamente que existimos el gremio de médicos enfermeras odontólogos que contamos con una cédula profesional y no tendríamos por qué estar en listas", dijo la doctora Roja.

Aunque la verificación o cuantificación por cédula profesional sería una alternativa, no abarcaría a todo el personal sanitario porque existen otros gremios, que también deben ser contemplados para la vacuna y que no tienen este documento, como los trabajadores auxiliares, los camilleros, laboratoristas, asistentes médicos, paramédicos, radiólogos, personal de seguridad hospitalaria, operadores de ambulancias y personal de limpieza, éstos tres últimos incluso pueden estar subcontratados.

Frente a esta situación, un grupo de médicos lanzó la iniciativa "Vacunas Médicas Mx" para crear un censo de trabajadores de salud del sector privado que aún no han sido vacunados.

David Berrones, vocero de Vacunas Médicas Mx, explicó que la iniciativa surgió como una necesidad de cuantificar el número de trabajadores del personal de salud que no son contemplados para la vacunación.

El censo que se lanzó y está activo en internet ha registrado hasta el momento a casi 29 mil trabajadores de la salud, no obstante, Berrones destaca que el número aún es muy limitado al real.

"Nos hemos encontrado que el número es bastante alto y aun así creemos que las cifras que nosotros estamos registrando todavía son muy pocas, a comparación del verdadero número de personal que no está siendo contemplado", detalló.

Berrones comentó que es cierto que en México no existe una cifra certera o una cuantificación clara del personal en instituciones privadas, entre médicos y auxiliares, porque hay una informalidad muy importante con los datos.

"Sí es un hecho que no hay un número exacto y por eso nosotros queremos hacer este censo; pero sabemos que nuestro censo solamente representa un porcentaje pequeño de la necesidad real [...] Creemos, todo son especulaciones porque no hay un número real, que éste censo solamente abarca el 10 por ciento de la población real de los trabajadores que faltan por vacunar", dijo.

No obstante, para algunos doctores es reprochable que el personal médico, el gremio más golpeado y cansado por la pandemia, tenga que dar alternativas, propuestas o soluciones cuando es un trabajo que le corresponde al sector gubernamental.

"Como alternativa se planteó esto de las cédulas, pero nosotros como médicos o personal de la salud no debemos dar alternativas, no es tarea de nosotros, existe un Gobierno que es el encargado del plan de vacunación, el cual tiene meses que se echó a andar, meses que (las autoridades) tuvieron para pensar en qué forma se iba a contemplar esta situación", apuntó Rojo.

ESPERAN RESPUESTA

Varios de los médicos que se manifestaron desde el jueves de la semana pasada sostuvieron una reunión el pasado 5 de abril con autoridades de Gobierno federal, de la Ciudad de México y la Secretaría de Salud en la cual exigieron un planteamiento claro y completamente detallado de cuál sería la logística para cumplir a cabalidad la segunda etapa de vacunación.

"La exigencia es muy clara: que se culmine la Etapa 2, como el mismo Gobierno lo estipuló, es decir, que tiene que estar vacunado personas arriba de 60 años y personal de salud al 100 por ciento y esto obviamente pues incluye a todos los de personal privado".

La doctora, que fue parte de la comitiva de médicos, agregó que, aunque se acordó que las autoridades darían una respuesta sobre el plan de vacunación para su gremio este 9 de abril, misma que deberá ser entregada a más tardar a las 10 de la mañana, debido a que los médicos desconocen si el planteamiento será satisfactorio o no se convocó a personal de salud a manifestarse.

En el caso de la Ciudad de México, comentó la especialista, la protesta se tiene contemplada a las 6:30 de la mañana afuera de Palacio Nacional durante el desarrollo de la conferencia del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

"La forma real de protegernos es con la vacuna y esa no podemos obtenerla de otra forma que no sea a través de un Plan Nacional de vacunación y repito no tendríamos ni siquiera como sector salud como trabajadores de la salud, ni siquiera tendríamos que desgastarnos en dar explicaciones y exigir la vacunación [...] Si la respuesta de las autoridades es satisfactoria pues qué mejor para todos, de lo contrario ya veríamos futuras manifestaciones o lo que corresponda", advirtió.