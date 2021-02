"Por recomendación médica, no me tengo que tardar en 'mañaneras'"

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó esta mañana que, tras recuperarse del Covid-19, por recomendación médica no debe de alargase tanto en sus conferencias de prensa matutina que realiza en Palacio Nacional.

"Ya por recomendación médica dicen que no me tarde yo tanto, por lo del post-Covid", dijo antes de retirarse del salón Tesorería.

Este jueves la "mañanera" tuvo una duración de dos horas con un minuto. El pasado 11 de noviembre, se llevó a cabo la conferencia de prensa de mayor duración del Mandatario federal al registrar tres horas con 12 minutos.

La tarde del pasado domingo 24 de enero, el presidente López Obrador informó en su cuenta de Twitter que había dado positivo a Covid, por lo que se asilaría en Palacio Nacional para recuperarse y sería Olga Sánchez Cordero, titular de Gobernación (Segob), quien encabezaría la mañanera.

Tras dos semanas de recuperación y después de haber resultado negativo en pruebas de antígenos, el pasado 8 de febrero el presidente López Obrador retomó sus actividades públicas, entre ellas, sus tradicionales conferencias de prensa en Palacio Nacional.