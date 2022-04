Por Rosario Ibarra, gobierno busca a personas desaparecidas: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO, abril 18 (EL UNIVERSAL).- Al recordar a la finada Rosario Ibarra de Piedra como una "heroína", el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su gobierno sigue en la lucha para buscar a personas desaparecidas.

"Por ella se salvaron muchos que los tenían encarcelados, y ella y otras mujeres de Eureka, con hijos, esposos desaparecidos con la Guerra Sucia, y a muchos les salvaron la vida y a otros no, están desaparecidos, y estamos haciendo lo que nos corresponde, hay un comité que se acaba de integrar con ese propósito en Chihuahua, para seguir en la lucha buscando desaparecidos".

El presidente López Obrador recordó la trayectoria de doña Rosario Ibarra de Piedra, activista, defensora de los derechos humanos, diputada, senadora y primera mujer candidata a la Presidencia de la República quien falleció el sábado pasado.

"Doña Rosario, todo nuestro cariño a doña Rosario, una mujer extraordinaria, una heroína, aunque ella no le gustaría que se le llamara de esa manera, pero como ella era respetuosa de la libertad yo lo puedo decir.

"Es una pérdida, es una de las mujeres más consecuentes de los últimos tiempos en la historia de nuestro país, una mujer excepcional porque sale de su casa en busca de su hijo y no dejar de hacerlo hasta su muerte".

Recordó que cuando el Senado le entregó la medalla Belisario Domínguez ella ya no pudo asistir, pero mandó una carta muy acorde a sus convicciones, "y me pidió que yo hiciera todo lo que estuviera de mi parte para encontrar a desaparecidos y luchar con los familiares de las víctimas de la violencia".

Dijo que por ello propuso a los legisladores que su hija, Rosario Piedra, fuera tomada en cuenta para ser electa como presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

"No saben cuánto nos costó, por los legisladores reaccionarios, porque todavía guardan odios y los transmiten, no la querían a la hija de doña Rosario, se habló hasta de que se había cometido un fraude, pero lo que estaba detrás era un profundo odio por la postura de doña Rosario y por lo que fue acusado su hijo (Jesús Ibarra de Piedra, señalado de ser integrante de la Liga Comunista 23 de Septiembre)".

El presidente López Obrador mostró fotografías de Rosario Ibarra en una protesta en Eje Central en la Ciudad de México; otra en Guadalupe Tepeyac, Chiapas, cuando se entrevistaron con el subcomandante Marcos junto con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas; y otra en un mitin tras el "fraude electoral" de 2006.

El mandatario evocó cuando Ibarra le colocó una banda tricolor cuando se autonombró presidente legítimo el 20 de noviembre de 2006.

También contó que Manuela Obrador, su madre, votó por Rosario Ibarra cuando se postuló a la presidencia.