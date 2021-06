Por trabajar a favor de los indígenas me tachaban de comunista: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que una de las cosas que más le orgullece es que Nazar Haro, quien fungió como titular de la Dirección Federal de Seguridad (DFS) en el periodo de la llamada "Guerra Sucia", lo haya tachado de comunista por trabajar en favor de los indígenas cuando fue director del Instituto Nacional Indigenista (INI) en Tabasco a fines de los 70.

En conferencia de prensa matutina, el Mandatario federal señaló que si un día enmarca los documentos más importantes incluiría el expediente que elaboró la DFS sobre él.

"Una de las cosas que más me produce orgullo, si tengo algún día que recoger mis papeles y enmarcarlos dentro de los más importantes, pondría yo el del reporte de Nazar Haro, el finado Nazar Haro, acusándome en 1978 de comunista, que era el de la Federal de Seguridad en ese entonces, era yo director del Instituto Nacional Indigenista y por estar trabajando en favor de los indígenas me tachaban de comunista.

"Tengo el reporte porque eso está en el Archivo General de la Nación, tengo el oficio, tengo dos o tres de esos, y de las primeras cosas que hice cuando llegué aquí fue buscar mi expediente", dijo.

En Palacio Nacional, el presidente López Obrador aseguró que bajo su gobierno la inteligencia del Estado mexicano está "destinado a otras cosas".

"Ya no es como antes, que se utilizaba al Cisen o había aparatos del Estado para perseguir y espiar a opositores, nosotros padecimos de eso", dijo.