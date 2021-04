"Por veda, no mencionaré a partidos", asegura AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que durante la veda electoral no mencionará a partidos políticos, pero advirtió que denunciará si éstos reparten despensas para comprar el voto, pues manifestó que "tengo que defender la democracia".

En conferencia de prensa, señaló que no se puede quedar callado y denunciará estos actos de fraude electoral porque, indicó, tiene que haber elecciones limpias y libres.

"No voy a mencionar partidos, no voy a decir voten por este, voten por este otro. Otro asunto también es que, si están repartiendo despensas para comprar votos, eso sí lo voy a decir, porque yo tengo que defender la democracia, todos debemos de defender la democracia y no nos podemos quedar callados. Tiene que haber elecciones limpias y libres", dijo.

En Palacio Nacional, informó que con el inicio de la veda electoral no presentará, como es costumbre los lunes, los videos del avance de obras de su gobierno, como el Aeropuerto Internacional General Felipe Ángeles y el Tren Maya, por lo que sólo comentará sobre asuntos de salud, educación, seguridad y corrupción, pues "creo que eso sí está permitido", dijo.

"No vamos a presentar los videos sobre el avance de obras porque ya comenzó la veda electoral, de modo que vamos a hablar de asuntos generales. Lo que tiene que ver con corrupción, creo que eso sí está permitido; está permitido hablar de salud, de educación, seguridad, desde luego protección civil. De esos temas vamos a hablar y a informar", indicó.

Al pedir su opinión sobre lo declarado por Lorenzo Córdova, presidente del INE, quien advirtió que ese órgano está sometido a una estrategia de amedrentamiento que no prosperará, evitó pronunciarse, respondió: "No, no, no, porque no puedo, no puedo comentar nada, ya he hablado bastante sobre ese tema y ahora no puedo hablar".

Sin embargo, minutos después, el titular del Ejecutivo federal acusó que en México hay conservadurismo, al que tachó de autoritario y facho (fascista), pues señaló que cada vez que hay transformaciones hay movimientos reaccionarios que se oponen a la entrega de apoyos a la población, como, presumió, las becas o las vacunas gratuitas.

"El conservadurismo existe en México y en el mundo, en todos lados existe el conservadurismo. Y son muy autoritarios y fachos; por lo general el conservador es facho, pero ya eso la gente ya lo sabe; por ejemplo, el conservador es clasista, es racista", aseveró el mandatario federal.