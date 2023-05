PRD se suma a queja contra AMLO por llamado al voto en mañanera

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 12 (EL UNIVERSAL).- El PRD interpuso una queja contra el presidente Andrés Manuel López Obrador ante el INE, por sus expresiones donde llama a tener mayoría calificada en 2024, al advertir que está coaccionado el voto de la ciudadanía.

La denuncia fue presentada por violación a los principios de neutralidad, imparcialidad y equidad en la contienda, así como por uso indebido de recursos públicos.

En su conferencia matutina del 11 de mayo, el presidente expresó: "porque, aun cuando los legisladores de la transformación son mayoritarios, no alcanzan a tener mayoría calificada; pero sí podrían tener mayoría calificada si se está a favor del cambio. Eso es lo que se va a resolver en el 24. ¿Quieres transformación? ¿Quieres que continúe la transformación o no? Eso es lo que se va a votar. ¿Quieres que regresen los corruptos? Ya sabes por quién vas a votar".

El PRD señaló que además de coaccionar el voto a la ciudadanía, está haciendo notar que si no se vota por el proyecto de transformación en el 2024, los ciudadanos dejarán de recibir programas sociales como las pensiones de adultos mayores.

Recordó que el principio de neutralidad exige a todos los servidores públicos que el ejercicio de sus funciones se realice sin sesgos, en cumplimiento estricto de la normativa aplicable. Por tengo, no pueden intervenir de manera directa o indirecta en las elecciones.

El partido solicitó medidas cautelares que consisten en que se retiren los fragmentos de la conferencia matutina en el que hace el llamado al voto, de todas las plataformas de gobierno en la que se transmisión.

También pidió medidas de tutela preventiva, a fin de que el titular del Ejecutivo omita pronunciarse sobre el próximo proceso electoral federal de 2024.