Prepara FGR una nueva acusación contra Lozoya

La Fiscalía General de la República (FGR) prepara una nueva acusación contra Emilio Lozoya, exdirector general de Petróleos Mexicanos (Pemex), ahora por defraudación fiscal.

Este martes se llevará a cabo una audiencia inicial en el Reclusorio Sur de la Ciudad de México, a la que Lozoya Austin comparecerá por medio de videoconferencia desde el Reclusorio Norte, donde se encuentra sujeto a prisión preventiva justificada por el caso Odebrecht.

En la diligencia, que será encabezada por el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, la FGR formulará imputación contra Lozoya Austin por una supuesta defraudación denunciada por la Procuraduría Fiscal de la Federación.

Fuentes federales confirmaron que la defensa del exdirector general de Pemex decidió comparecer también por videoconferencia para escuchar la imputación de la FGR y hacer valer los argumentos necesarios para evitar la vinculación a proceso del exfuncionario federal.

Tercer caso contra Lozoya. Si la FGR tiene éxito y logra la vinculación a proceso, este sería el tercer caso abierto contra el exdirector de Pemex, quien actualmente está vinculado a proceso por lavado de dinero, por la compra irregular de la planta de fertilizantes Agro Nitrogenados y lavado de dinero y asociación delictuosa por supuestamente recibir sobornos de la constructora brasileña Odebrecht para beneficiarla con contratos de obra pública.

La defraudación fiscal no merece prisión preventiva de oficio, por lo que si la fiscalía busca someterlo a esta medida deberá justificar su petición.

La semana pasada Lozoya Austin estuvo a punto de recuperar su libertad mediante la firma de un acuerdo reparatorio con Pemex por el caso Agro Nitrogenados y el otorgamiento de un criterio de oportunidad de la FGR en el caso Odebrecht.

Sin embargo, ambas posibilidades se retrasaron debido a que, según argumentó Pemex, faltaba documentación para garantizar la reparación del daño de más de 10 millones de dólares ofrecida por Lozoya Austin.

Este alegato fue emitido en audiencia realizada ante el juez de control del Reclusorio Norte luego de que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, consideró que tal cantidad era menor a lo que realmente debía reparar el exfuncionario.

Si en este tercer proceso Lozoya Austin no es sometido a prisión preventiva justificada y logra concretar el criterio de oportunidad y el acuerdo reparatorio, ya no habrá nada que lo mantenga en la cárcel y podrá llevar su acusación por defraudación fiscal en libertad.

Ante el juez Delgadillo Padierna la FGR también tiene pendiente una acusación contra Marielle Helene Eckes, esposa de Lozoya Austin, por defraudación fiscal de 909 mil 400 pesos, cometida en 2013, por la que se emitió orden de aprehensión que hasta ahora sigue vigente y no ha sido ejecutada.

Según la FGR, en 2013 la esposa de Lozoya recibió 3 millones 184 mil 200 pesos sin presentar declaración y sin pagar impuestos por más de 900 mil pesos.

Sin embargo, desde finales de 2019 Marielle Helena Eckes salió del país rumbo a Alemania, por lo que actualmente se encuentra en calidad de prófuga de la justicia mexicana.