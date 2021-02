Presenta Morena iniciativa para eliminar 200 diputados "pluris"

Después de que las organizaciones Encuentro Solidario, Redes Sociales Progresistas y Fuerza Social por México alcanzaron su registro como partidos políticos, el grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados presentó sendas iniciativas para elevar de 3 al 4%, el porcentaje mínimo para que los institutos políticos mantengan su registro y para eliminar los 200 diputados federales plurinominales con los que actualmente se integra el Palacio Legislativo de San Lázaro.

La primera iniciativa la presentó este martes el diputado de Morena, Gustavo Callejas, quien busca modificar los artículos 41, 54 y 116 de la Constitución política para elevar de 3 al 4% la votación mínima para que un partido político mantenga su registro en el sistema electoral mexicano.

De manera paralela, busca que la repartición se escaños por la vía plurinominal se haga de manera igualitaria entre diputadas y diputados.

"Todo partido político que alcance por lo menos el cuatro por ciento del total de la votación válida emitida para las listas regionales de las circunscripciones plurinominales, tendrá derecho a que le sean atribuidos escaños de diputadas y diputados según el principio de representación proporcional", define su propuesta de modificación al artículo 54 de la Constitución.

En sus argumentos el legislador de Morena describe: "Con la presente iniciativa también se elevará de 3 a 4% la barrera mínima para un partido político pueda conservar su registro, ello con el objetivo de incentivar el dinamismo partidista, elevar la calidad de la democracia y de sus procesos, así como el de fortalecer la gobernabilidad en un sistema político cada vez más robusto e incentivar el número efectivo de partidos; como se logró con la reforma político-electoral de 2014, en la que se pasó de 2 a 3 por ciento el umbral, y que Alicia Hernández de Gante y Adrián Gimate-Welsh han documentado en el texto "El debate legislativo en torno al umbral electoral".

Y agrega que es una demanda social elevar la calidad de debate, de propuesta y perfiles que presentan los partidos políticos; por lo que con la presente iniciativa no se pretende afectar o vulnerar la pluralidad partidista, por el contrario, se busca incentivar las elecciones competitivas y con ello elevar nuestra calidad de democracia.

Eliminación de plurinominales

En tanto, el diputado de Morena Óscar Eugenio Gutiérrez Camacho, también presentó otro proyecto de ley en la Gaceta Parlamentaria para reformar los artículos 52, 55 y 54 de la Constitución para eliminar a los 200 diputados plurinominales.

Gutiérrez Camacho hace diferencia entre los diputados electos por la vía de mayoría relativa (hacen campaña) y plurinominales (no hacen campaña) y describe que éstos últimos resultan cuestionables, pues si bien en un principio las modificaciones constitucionales de los años setenta, las cuales instauraron las diputaciones plurinominales, buscaron garantizar que las minorías contaran con voz y voto dentro de los procesos legislativos, la realidad nos ha sobrepasado.

"En la actualidad y derivado de la lucha social y política de Morena, cualquier fuerza política cuenta con un nivel alto de posibilidad para resultar triunfante en los procesos electoral, desde una contienda por una presidencia municipal, hasta para el cargo de gobernante de una entidad federativa. Lo anterior se puede resumir en que, como nunca, en México existe una democracia participativa efectiva, donde el voto de la ciudadanía realmente tiene un valor y un efecto dentro de los procesos electorales, quedando atrás la simulación y el autoritarismo.

"Es entonces que la existencia del principio de representación proporcional y, por efecto, la designación de 200 diputados federales bajo este principio resulta cuestionable", describe el diputado de Morena.

Califica como ilógico y excesivo que una Cámara de Diputados cuente con 500 integrantes, cuando otros países, con mayor número de habitantes, tienen entes legislativos que no están constituidos por tantas y tantos representantes populares.

Tal es el caso de Estados Unidos de América, país que cuenta con una Cámara de Representantes (el equivalente a la Cámara de Diputados en México) de 435 integrantes y una población, de acuerdo con cifras del 2014, de 318 millones de habitantes. Lo similar ocurre en Brasil, país que cuenta con una población aproximada de 190 millones de habitantes y su Poder Legislativo se conforma por 594 integrantes. Por último, Rusia pasa por la misma situación, la cual tiene una población de casi 145 millones de habitantes y un poder legislativo que no supera los 616 integrantes entre ambas cámaras.