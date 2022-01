Presenta PAN su proyecto de consulta de revocación 50% más austero que el del INE

La bancada del PAN en el Senado presentó una iniciativa de reforma para la realización de la revocación de mandato a bajo costo, es decir a la mitad de lo que está planteando el INE, ello juntando hasta 3 casillas cercanas en una sola, lo que permitirá bajar los costos hasta en un 50 por ciento.

El senador Damián Zepeda, dijo en rueda de prensa, que esta reforma se puede aprobar en un periodo extraordinario o en el próximo ordinario, con lo que se terminaría con el debate sobre el costo económico.

Lamentó que el debate de la revocación de mandato se haya centrado en el tema económico, del dinero, por lo que hay que buscar alternativas constructivas para hacer valer este derecho constitucional y que los ciudadanos decidan "si quieren sacar a este pésimo gobierno".

Planteó que al igual como esta en la Ley de Consulta Popular, en la de Revocación de Mandato se puedan juntar hasta 3 casillas cercanas en una sola, lo que permitirá bajar el costo de la organización la mitad o en un tercio.

Aclaró que no se trata de una ocurrencia porque esta es una propuesta que venía en el proyecto original de Ley Federal de Revocación de Mandato que al final no fue incluido y que hay varias iniciativas, incluidas de Morena, en el mismo sentido.

"Es algo que podríamos solucionar en un extraordinario o en el ordinario y que los ciudadanos decidan si quieren sacar a este pésimo gobierno", insistió Zepeda.

"Creo en la revocación de mandato. Creo que es importante quitar a gobernantes. Es sano que el gobernante sepa que si actúa mal lo puedan quitar".

En otros temas, se refirió a las descalificaciones del gobierno federal al INE y dijo que el PAN no permitirá, ni avalará una reforma electoral que busque la desaparición del instituto o afecte su autonomía.