Presentan campaña 'Proteger la Dignidad' para salvaguardar a periodistas en México

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 21 (EL UNIVERSAL).- El contexto actual de violencia "grave y persistente" que enfrentan las personas defensoras y periodistas en México, este martes se presentó una campaña para protegerles.

El Espacio OSC para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas presentó "Proteger la Dignidad", junto con su micrositio web sobre normatividades estatales de protección, "con el objetivo de visibilizar la labor de personas defensoras y periodistas, promover su reconocimiento, garantizar su labor y fortalecer la solidaridad social".

"Proteger la dignidad significa reconocer y cuidar a quienes hacen posible que sigamos hablando de derechos, verdad, justicia y reparación. Su protección no es un favor: es un derecho y una responsabilidad estatal", dijo Lucía Lagunes, representante de Comunicación e Información de la Mujer A.C (CIMAC) e integrante del Espacio OSC.

Indicaron que, de acuerdo con documentación de organizaciones de derechos humanos, desde 2016 al menos 177 personas defensoras y 88 periodistas han sido asesinadas por su labor, de las cuales 104 ejercían la defensa del medio ambiente, la tierra y el territorio lo que corresponde al 59% de los asesinatos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Añadieron que a estos asesinatos se suman otros ataques como criminalización, difamación, hostigamiento judicial, vigilancia, amenazas y desplazamiento forzado.

Destacaron que "Proteger la Dignidad" y su micrositio web contribuyen al reconocimiento y fortalecimiento de las políticas públicas de protección.

"La protección no puede seguir siendo reactiva ni simbólica. Debe ser una política de Estado, con coordinación, presupuesto y voluntad real. Defender derechos y ejercer el periodismo es, en sí mismo, un derecho que permite que todos los demás existan. Por eso, proteger a quienes lo hacen es defender la democracia y el futuro del país", dijo Gabriel Rocha Belloni, representante de ProDESC e integrante del Espacio OSC.

Denunciaron que pese a la existencia de 15 marcos normativos estatales y 5 acuerdos o decretos que crean instancias de protección a nivel local, estas no han logrado disminuir la violencia ni mejorar las condiciones para el ejercicio de la defensa de derechos humanos y el periodismo: "A la fecha, no se ha consolidado una política pública integral ni a nivel federal ni a nivel estatal que aborde las causas estructurales de la violencia".

El sitio ofrece postales que muestran la diversidad de derechos que defienden las personas defensoras y periodistas; microcápsulas con historias contadas en primera persona, que revelan riesgos, motivaciones y logros de su labor; información sobre las obligaciones del Estado mexicano, normatividad federal y local, y buenas prácticas de protección.

Además de recomendaciones dirigidas a autoridades para fortalecer las políticas públicas y garantizar entornos seguros para quienes defienden derechos.

A esta presentación asistió la embajadora de Francia en México, Delphine Borio; el representante interino de ONU-DH para México, Humberto Henderson; y representantes del gobierno federal y gobiernos estatales.