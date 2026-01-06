logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡ILUSIONADOS!

Fotogalería

¡ILUSIONADOS!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Presentan denuncia contra López Beltrán por accidente del Tren

El PAN acusa a López Beltrán y otros por el accidente del Tren Interoceánico

Por El Universal

Enero 06, 2026 05:10 p.m.
A
Presentan denuncia contra López Beltrán por accidente del Tren

CIUDAD DE MÉXICO, enero 6 (EL UNIVERSAL).- El grupo parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados presentó tres denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno por el descarrilamiento del Tren Interoceánico, el pasado 28 de diciembre.

La denuncia ante la FGR es en contra de Gonzalo "Bobby" López Beltrán, hijo del expresidente López Orador, Rafael Ojeda Durán, exsecretario de Marina en el sexenio pasado; Raymundo Pedro Morales Ángeles, exdirector general del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec y actual secretario de Marina.

También contra Octavio Sánchez Guillén, director del Corredor Interoceánico; Alan Tarsicio Cruz Saba, director general del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec; al empresario Jorge Amílcar Olán Aparicio; y a Pedro Salazar Beltrán.

La denuncia es por los delitos de tráfico de influencias, homicidio culposo, corrupción, ejercicio ilícito del servicio público, abuso de autoridad y demás delitos que resulten.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


La denuncia ante la Secretaría Anticorrupción solicita que investigue las auditorías internas de los recursos utilizados para construir el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, incluido el Tren Interoceánico.

Y a la ASF le solicitan realizar nuevas auditorías de los recursos utilizados en dicho corredor y el tren que se descarrilo la semana pasada.

Las denuncias fueron interpuestas por la diputada Diana Estefanía Gutiérrez Valtierra, y los diputados Héctor Saúl Téllez Hernández y Federico Döring.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Presentan denuncia contra López Beltrán por accidente del Tren
Presentan denuncia contra López Beltrán por accidente del Tren

Presentan denuncia contra López Beltrán por accidente del Tren

SLP

El Universal

El PAN acusa a López Beltrán y otros por el accidente del Tren Interoceánico

Cónsules y embajadores revisan trabajo en el exterior en la REC 2026
Cónsules y embajadores revisan trabajo en el exterior en la REC 2026

Cónsules y embajadores revisan trabajo en el exterior en la REC 2026

SLP

El Universal

Temas clave como comercio digital y educación en la agenda

Sindicalizados del Tren Interoceánico con seguro de vida por 600mp
Sindicalizados del Tren Interoceánico con seguro de vida por 600mp

Sindicalizados del Tren Interoceánico con seguro de vida por 600mp

SLP

El Universal

El contrato colectivo del Tren Interoceánico contempla la muerte accidental y el suicidio

Cuesta de enero impacta en 6 de cada 10 personas en México
Cuesta de enero impacta en 6 de cada 10 personas en México

Cuesta de enero impacta en 6 de cada 10 personas en México

SLP

El Universal

La cuesta de enero sigue golpeando a los hogares mexicanos tras las festividades