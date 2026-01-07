Presentan denuncia vs. López Beltrán

CIUDAD DE MÉXICO.- El grupo parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados presentó tres denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno por el descarrilamiento del Tren Interoceánico, el pasado 28 de diciembre.

La denuncia ante la FGR es en contra de Gonzalo "Bobby" López Beltrán, hijo del expresidente López Orador, Rafael Ojeda Durán, exsecretario de Marina en el sexenio pasado; Raymundo Pedro Morales Ángeles, exdirector general del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec y actual secretario de Marina.

También contra Octavio Sánchez Guillén, director del Corredor Interoceánico; Alan Tarsicio Cruz Saba, director general del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec; al empresario Jorge Amílcar Olán Aparicio; y a Pedro Salazar Beltrán.

La denuncia es por los delitos de tráfico de influencias, homicidio culposo, corrupción, ejercicio ilícito del servicio público, abuso de autoridad y demás delitos que resulten.

La denuncia ante la Secretaría Anticorrupción solicita que investigue las auditorías internas de los recursos utilizados para construir el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, incluido el Tren Interoceánico.

Y a la ASF le solicitan realizar nuevas auditorías de los recursos utilizados en dicho corredor y el tren que se descarrilo la semana pasada.

Las denuncias fueron interpuestas por la diputada Diana Estefanía Gutiérrez Valtierra, y los diputados Héctor Saúl Téllez Hernández y Federico Döring.