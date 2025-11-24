Presidenta Sheinbaum recibe a Carlos Slim en Palacio Nacional

logo pulso
En una nueva reunión en Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum y Carlos Slim discutieron temas de interés común.

Noviembre 24, 2025 05:12 p.m.
CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 24 (EL UNIVERSAL).- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recibió la tarde de este lunes en Palacio Nacional al empresario Carlos Slim Helú.

El presidente honorario y vitalicio de Grupo Carso entró al recinto histórico por el acceso de la calle Correo Mayor.

En octubre pasado, la jefa del Ejecutivo federal agradeció al empresario Carlos Slim y a la iniciativa privada por el apoyo para las personas damnificadas por las lluvias e inundaciones en Puebla, Veracruz, San Luis Potosí, Hidalgo y Querétaro.

Con la reunión de este lunes, sumarían en lo que va el presente sexenio, al menos cinco reuniones en Palacio Nacional entre la presidenta Claudia Sheinbaum y el empresario.

El último encuentro fue el pasado 3 de julio, cuando la Mandataria federal se reunió por dos horas con empresarios, entre ellos, Carlos Slim Helú, para acelerar el Plan México.

