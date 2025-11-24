logo pulso
Películas de varios géneros para ver un día aburrido

Películas de varios géneros para ver un día aburrido

Sheinbaum confía en economía mexicana y anuncia mayor inversión

La presidenta Claudia Sheinbaum destaca el respaldo a su gestión por mejoras palpables en la vida de los ciudadanos

Por El Universal

Noviembre 24, 2025 04:31 p.m.
Sheinbaum confía en economía mexicana y anuncia mayor inversión

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 24 (EL UNIVERSAL).- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó este martes que hay mucho apoyo a la Cuarta Transformación porque, señaló, la gente vive mejor.

En Palacio Nacional, la Mandataria federal aseguró que la economía mexicana marcha bien y el próximo año estará mejor, y confió que el año que entra habrá mayor inversión pública y privada.

"Vamos muy bien, la verdad [...] Hay mucho apoyo a la Cuarta Transformación, porque la gente vive mejor, y la economía va bien también, y el año que entra va a ir mejor. Va a haber más inversión pública y también inversión privada. Vamos bien, empleo, va bien, vamos bien. Va bien el país", dijo.

En conferencia de prensa matutina, la jefa del Ejecutivo federal afirmó que los 100 puntos a los que se comprometió en su toma de posesión van muy avanzados.

En este sentido, destacó que hay una reducción en el homicidio doloso, y hay avances en la construcción de los trenes de pasajeros hacia el norte, la construcción de más universidades, entre otros.

La presidenta Claudia Sheinbaum destaca el respaldo a su gestión por mejoras palpables en la vida de los ciudadanos

El juez federal concluye que la designación de la fiscal por Trump fue ilegal, deteniendo los procesamientos.

La violencia en México se cobra la vida de un líder indígena y exalcalde en Veracruz. El crimen político sigue en aumento en el país.

El gobierno federal registra un aumento en sus ingresos totales