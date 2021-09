Presidentes de Cuba y Uruguay intercambian acusaciones

Los presidentes de Cuba, Miguel Díaz-Canel, y de Uruguay, Luis Lacalle, se lanzaron acusaciones en el foro de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).

Durante la primera participación de cada mandatario, el uruguayo Luis Lacalle manifestó preocupación por lo que ocurre en países como Cuba, Venezuela y Nicaragua.

Al concluir la ronda de participación de todas las naciones asistentes, el Presidente de Cuba pidió la palabra para responder a Uruguay.

Miguel Díaz-Canel acusó a Lacalle de ser neoliberal, de no escuchar a su pueblo.

En respuesta, Lacalle le dijo a Díaz-Canel que por lo menos en Uruguay la oposición se puede manifestar.

Y recurrió a una canción cubana llamada Patria y Vida: "Que no siga corriendo la sangre por querer pensar diferente. Quién le dijo que Cuba es de ustedes, si mi Cuba es de toda mi gente".

El cubano respondió que se trata de una canción mentirosa y contra Cuba.

Cumbre de la Celac

Líderes de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) realizan el sábado una cumbre en México, en la que se formularon críticas a la OEA, peticiones a que Estados Unidos cambie su relación con la región y cuestionamientos a la presencia del mandatario venezolano Nicolás Maduro que generaron divisiones entre los asistentes.

La VI Cumbre de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños arrancó con el sorpresivo arribo de Maduro, la inasistencia del presidente argentino Alberto Fernández y la ausencia de Brasil.

Al inaugurar el encuentro, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador exigió a Estados Unidos el fin de las políticas de embargo y una "nueva y vigorosa relación entre los pueblos de América".

"Me parece que es tiempo de sustituir la política de bloqueos y malos tratos por la opción de respetarnos, caminar juntos y asociarnos por el bien de América sin vulnerar las soberanías", afirmó López Obrador, y dijo, dirigiéndose a su par Joe Biden, que él lograría el apoyo del Congreso de Estados Unidos si destina recursos en beneficio de los pueblos de la región para reducir la desigualdad y la violencia que aseguró son las causas de los flujos migratorios.