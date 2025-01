Envío del Presupuesto 2025 al Congreso de la Ciudad de México

El secretario de Gobierno, César Cravioto, confirmó que este viernes será enviado al Congreso de la Ciudad de México el paquete presupuestal 2025.

En entrevista en las instalaciones del Congreso capitalino, recordó que la administración capitalina tiene hasta el día 20 de diciembre para entregar el proyecto de Presupuesto de Egresos, el Código Fiscal y la Ley de Ingresos, por lo que "probablemente nos vayamos a lo que marca la ley".

Detalló que aún se está trabajando intensamente con todas las áreas del Gobierno de la Ciudad y los órganos autónomos para la conformación de este paquete, "y una vez que ya se tenga vendrá el secretario de Finanzas".

En este sentido, aseguró que se otorgarán los recursos suficientes para la elección del Poder Judicial, aunque no adelantó el monto.

"Sí, por supuesto, por supuesto que sí, ahí hemos estado platicando con el Instituto Electoral de la Ciudad de México para ver sus requerimientos y vamos a salir bien. Ya el señor secretario de Finanzas cuando ya se tenga todo el planteamiento del presupuesto, pues ya vendrá a entregarlo y ya ahí a él le harán todas las preguntas, no vaya a ser que yo diga una barbaridad, que me sobre un cero o que me falte un cero".

El Congreso de la Ciudad de México sesionará el viernes, y en esa fecha se tiene previsto que comparezca el titular de Finanzas, Juan Pablo Botton, y los encargados de la Tesorería, Procuraduría Fiscal y Subsecretaría de Egresos, para detallar este paquete presupuestal.