Presupuesto para Salud no debe recortarse; vital, advierte sindicato

Médicos de alta especialidad del sector salud en el campo de la psiquiatría y el personal que labora en los hospitales y clínicas de salud mental del país exhortaron al presidente Andrés Manuel López Obrador a no recortar el presupuesto federal para esta área médica pública, mismo que deberá ser aprobado en las próximas semanas.

"Si realmente quiere detener la violencia, delincuencia y el desastre y desintegración de las familias que tanto agobia al país, debe detener su reforma al sistema de salud pública que propone, para que escuche y sepa que con programas de divulgación, prevención y atención a los padecimientos mentales, detendría el número creciente de pacientes mentales que fomentan la violencia".

Los médicos Jorge Escotto Morett, Ricardo López Méndez, Deymos Aguilar Jiménez así como la doctora María Pérez Ordaz junto con el doctor Marco Antonio Sánchez, secretario general de la Sección 17 del Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud, aseguraron que en nuestro país el número de pacientes con algún trastorno mental llegó ya al 20 por ciento de la población total del país.

En conferencia de prensa, los médicos informaron que ante los desafíos y retos que enfrenta la labor de los especialistas y trabajadores de los hospitales y clínicas de atención mental en México, llevarán a cabo el Foro Internacional "Jornadas Académicas de Psiquiatría", que se realizará el 13 y 14 de octubre en el Teatro de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado. La inscripción es gratuita y habrá participación en línea, anunciaron.

Al tocar el tema de la escasez de medicamentos que afecta al sector de salud pública, indicaron que la atención de los pacientes con trastorno mental no es ajena a esta situación.

"Reconocemos que medicamentos básicos y especiales en el tratamiento de las personas escasean y, en el peor de los casos se han dejado de surtir, por lo que se les pide a los familiares se den a la tarea de ir a buscar los antidepresivos y psicofármacos para atender de una mejor manera a sus pacientes".

Ante esta problemática, expresaron que conocen los desafíos que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador enfrenta en materia de salud pública, debido a lo cual "nosotros sólo buscamos coadyuvar en la respuesta a un problema de gran magnitud como es el de brindar una mejor atención a la salud mental de cientos de miles de personas con trastornos en su comportamiento los cuales, al no atenderse, pasan a ser un factor de violencia y riesgo para la familia a la que pertenece".