Prevén repunte de Covid-19 en Baja California Sur por vacaciones

La Secretaría de Salud en Baja California Sur advirtió un freno en la curva descendente de contagios que había registrado y alertó sobre un probable repunte en los próximos días, al acercarse el periodo vacacional y fiestas decembrinas.

En conferencia de prensa, el responsable de epidemiología de la SSA, Jovan Luna Carballo, informó que de acuerdo al registro de casos en la semana 47 actual, de 341 casos, se percibe un repunte, por lo que alertó a la población para reducir al máximo posible la convivencia y reuniones masivas.

Añadió que en el análisis local se considera que BCS comenzó a registrar casos un mes después de cuando empezaron los contagios en diversas entidades, y dado el repunte que ya se ha tenido en otras zonas, puntualizó que BCS tendría entonces en los próximos días un aumento.

"En otros estados han tomado decisiones que han aumentado el número de casos y nosotros estamos tomando esa enseñanza para tomar decisiones y establecer protocolos. Es importante que los ciudadanos consideren que en estas fiestas decembrinas no aumenten la convivencia", insistió.

Por su parte, el secretario de Salud, Víctor George Flores, coincidió en que visualizan un repunte igual que en el resto de las entidades y que hasta ahora BCS se mantenía a la baja.

"Estamos calculando un aumento de hospitalizaciones que podrían agravarse si no tenemos conciencia y si no nos aplicamos en cuidarnos. Quizá por que veíamos cifras optimistas se creía que la situación no era apremiante, pero es importante que en este momento la gente se cuide más que antes", expuso.

El funcionario insistió a la población a no relajar las medidas de prevención, toda vez que se vienen semanas de preparativos para las convivencias familiares decembrinas, afluencia en plazas, centros comerciales y restaurantes, las compras de regalos, entre otras actividades, en lugares donde podrían surgir contagios si no se atienden los protocolos.

"Estamos a tiempo de frenar una situación que podría agravarse", puntualizó.

A la fecha, BCS permanece en semáforo amarillo y, según el registro de la SSA, presenta un total de 14 mil 30 casos acumulados de Covid-19, de los cuales 12 mil 780 se han recuperado. Se han presentado 700 defunciones y permanecen activos 550 casos confirmados.

Por separado, el gobernador Carlos Mendoza Davis informó que el Comité Estatal de Seguridad en Salud acordó fortalecer las estrategias preventivas durante esta temporada de festividades, a fin evitar el repunte y reiteró el llamado a la participación ciudadana.