PRI añade reserva para que Ejército se mantenga en calles por 10 años

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 13 (EL UNIVERSAL).- A nombre del grupo parlamentario del PRI, la diputada Cristina Ruiz propuso ante la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, una reserva a la iniciativa que busca ampliar la presencia del ejército en las calles de 2024 a 2028, para que en su lugar, dicho plazo sea hasta 2029.

"México necesita recuperar la calma de las familias mexicanas, no son los tiempos de señalar culpables, son los tiempos de apoyarnos y hacer las cosas bien por las y los mexicanos, no son tiempos de señalamientos de estrategias fallidas, son los tiempos de las acciones, de las soluciones, y de las respuestas a las familias mexicanas.

La legisladora agregó que su bancada "no dará un paso atrás" en su pretensión de ampliar la presencia del ejército en las calles, y sostuvo que dar un plazo de 10 años para que los militares estén hasta 2029, es por motivos humanitarios.

"No hay razones para decir que no a las familias de México", aseveró.

La propuesta será sometida a votación en breve.