PRI en el Senado pide comparecencia de director de Pemex

CIUDAD DE MÉXICO, abril 17 (EL UNIVERSAL).- Senadoras del Partido Revolucionario Institucional (PRI) presentaron un punto de acuerdo para solicitar la

del director general de Petróleos Mexicanos (Pemex),

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, con el objetivo de esclarecer la presencia deen costas de Veracruz y Tabasco, así como sus efectos en el Golfo de México.La bancada priista advirtió que, desde el, autoridades federales confirmaron la detección deen playas de ambas entidades. Indicaron que el operativo de atención incluyó el despliegue de más de, además de acciones de limpieza en playas, manglares y esteros.Por ello, exhortaron a las autoridades a garantizarpara el deslinde de, civiles y penales, y a establecer unde atención para pescadores, prestadores de servicios turísticos y poblaciones costeras, con información pública, transparente y verificable.Asimismo, solicitaron informes detallados en un plazo máximo desobre la, su origen, los daños ambientales y económicos, así como las, limpieza y remediación. También pidieron claridad sobre las acciones de apoyo, compensación y reparación a comunidades afectadas.Señalaron que la información oficial presenta inconsistencias sobre el. Mientras la versión gubernamental lo atribuye a un buque y a emanaciones naturales, comunidades, pescadores y organizaciones reportana la pesca, el turismo, especies marinas y áreas naturales protegidas.