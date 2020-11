PRI ganará de forma contundente en Nuevo León, asegura Alejandro Moreno

El presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, afirmó que si bien no se dieron las circunstancias para construir con el PAN una gran alianza por la gubernatura de Nuevo León, y sólo pudieron concretarla con el PRD, siguen trabajando con ambos partidos para coaligarse en distintos estados del país, y unirse para ganar la mayoría en la Cámara Diputados en los comicios del próximo 6 de junio.

En visita que realizó al estado, para dialogar con líderes del partido y los precandidatos a la gubernatura: Adrián de la Garza Santos, César Garza Villarreal y Cristina Díaz Salazar, alcaldes de Monterrey, Apodaca y Guadalupe, respectivamente, además del exsecretario de Economía, Ildefonso Guajardo, el dirigente nacional del tricolor anunció que este viernes saldrá la convocatoria para el registro de aspirantes y el 8 de enero será la convención donde ocho mil delegados elegirán al abanderado de la coalición PRI-PRD, "Nuevo León Adelante".

Moreno Cárdenas afirmó que con cualquiera de los precandidatos y la precandidata, que son de probada militancia y trayectoria local, nacional e incluso internacional, además de honestos, trabajadores y de resultados, la coalición PRI-PRD obtendrá un triunfo contundente, como lo muestran "todas las encuestas". Puntualizó que el PRI ofrece a sus militantes grandes opciones para la candidatura, y con cualquiera de ellos ganarán la gubernatura de Nuevo León. Dijo estar contento y orgulloso de la coalición con el PRD, "un partido de centro izquierda, trabajador, progresista, y de compromiso social con los grupos vulnerables", el cual les ayudará a postular a los mejores aspirantes, ya que además de la gubernatura, acordaron coaligarse de manera parcial para las diputaciones locales y alcaldías; pero, no obstante, asentó, habrá espacios y oportunidad para todos dentro del PRI.

Cuestionado sobre el rechazo del PAN a una alianza con el PRI en la entidad, pese a que él permaneció tres días para buscar acuerdos, y grandes empresarios del estado y el líder de la agrupación Sí por México, Gustavo de Hoyos, promovieron la coalición, expresó Moreno Cárdenas que ellos han mantenido un diálogo abierto y transparente con todos los partidos. Detalló que desde hace meses han tenido una comunicación franca con los dirigentes del PAN, Marko Cortés y del PRD, Jesús Zambrano. Pero, aunque con el blanquiazul no hubo alianza en Nuevo León, "estamos trabajando -con ambos- para construir acuerdos y coaliciones en diversas regiones del país, y estamos trabajando para ir juntos para construir una nueva mayoría", en la Cámara de Diputados.

El desacuerdo en Nuevo León surgió por las posiciones que tuvieron PAN y PRI para tratar de abanderar la alianza, dijo Moreno, al tiempo de señalar que su partido, "siempre dejó claro en la mesa de diálogo, la voluntad de ir en una coalición, no se dieron las circunstancias, pero nosotros respetamos (esa decisión panista), e iremos a una competencia política de propuestas y de proyecto, porque de cara al futuro tenemos que conseguir acuerdos y consensos", y desde ahora tienen que ir construyéndolos.

Por lo pronto, expuso, están platicando con PRD y el PAN, para coaligarse en otros estados y han dado pasos importantes. "Tenemos la coalición en Sonora, la estamos construyendo en Baja California Sur, y estamos trabajando en la coalición de Michoacán, vamos muy bien, tenemos buenos resultados, vamos a ganar", pues afirmó, la ciudadanía ya se dio cuenta que votar por el PRI es actuar para el presente y el futuro, como sucedió en las elecciones de Hidalgo y Coahuila, concluyó Moreno Cárdenas.