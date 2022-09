PRI llama a no politizar tema de permanencia del Ejército

A-AA+

En medio del rechazo de sus aliados del PAN y el PRI a la iniciativa priísta para ampliar cuatro años más el plazo que tienen las Fuerzas Armadas para permanecer en labores de seguridad pública, la dirigencia nacional del PRI aseguró que la seguridad no debe politizarse, pues "politizar la seguridad, es negarles a millones de familias que puedan vivir en paz".

En un comunicado, el Comité a ejecutivo Nacional del tricolor puntualizó que es necesario atender con total responsabilidad este tema, ya que lo que está en juego es la vida de los mexicanos. Puntualizó que la seguridad de las familias mexicanas es una prioridad, y por ello, el PRI impulsa acciones que permitan recuperar la paz en el país.

Detalló que como parte de una campaña de comunicación, con la etiqueta #PorLaSeguridadDeMéxico, a través de sus redes sociales, el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI estableció que, por la seguridad de México, debe reconocerse que la Guardia Nacional no está lista para hacer frente al grave problema de inseguridad que padecen las familias mexicanas.

La dirigencia nacional del PRI insistió en que en marzo de 2024 las Fuerzas Armadas no podrán intervenir más en labores de seguridad, dejando a su suerte a los estados y municipios, por lo que, advirtió, "no podemos permitir que eso ocurra".

Señaló que la Guardia Nacional requiere recursos, capacitación e implementar una estrategia eficiente, además de que necesita tiempo y acompañamiento de las Fuerzas Armadas, dado que "el Ejército es la institución en la que más confían los mexicanos para atender la inseguridad".