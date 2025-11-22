Prieto Herrera acusa a García Cabeza de Vaca de supuestos ataques

CIUDAD VICTORIA, Tamps., noviembre 22 (EL UNIVERSAL).- El presidente del Congreso de Tamaulipas, Humberto Prieto Herrera, culpó al ex gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca de encabezar supuestos ataques en su contra, luego de que en "La Mañanera" le preguntaron a la presidenta Claudia Sheinbaum de algunos señalamientos en contra de él sobre actos de nepotismo y el uso de recursos públicos para beneficios personales.

"Bueno, hay que investigarlo. Una parte de eso, pues repito, tiene que ver con investigaciones estatales, pero ya que lo denuncias aquí en La Mañanera, pues que se revise, se investigue y si hay un delito, pues que se sancione", fue la respuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum a la pregunta que le hizo una reportera.

En respuesta, Prieto Herrera señaló que, "yo quiero aclarar la pregunta que hizo una reportera en La Mañanera, ese tema está aclarado, ese tema ya está más que discutido".

Y añadió: "Lo que sí les puedo decir es que sabemos de dónde vienen los ataques, vienen del ex gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, un delincuente, un exiliado, que no da la cara a diferencia de su servidor, que nosotros, yo en lo personal, no tengo nada que esconder".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El legislador morenista aseguró que siempre va a dar la cara de frente, "a diferencia de él, que desde zoom, desde Estados Unidos, quiere repetir 20 mentiras para que se hagan verdad. Todos sabemos la clase criminal que eres, todos sabemos lo que hiciste en el estado, todos sabemos cómo fue de terror tu gobierno y cómo saqueaste a Tamaulipas".

Prieto Herrera afirmó que el ex gobernador tiene miedo y por eso lanza los ataques, "por eso quieres manchar nuestro movimiento y no nos vamos a dejar, no nos vamos a callar, sabemos que fuiste parte del huachicol, con tus filtros, con tus GOLPES, sabemos los moches que recibías y no nos vamos a detener hasta que se haga justicia, nosotros no somos como tú, tú eres un delincuente y tú tienes cuentas pendientes, ven a México y acláralas, nosotros aquí estaremos esperando y siempre estaremos dando la cara".