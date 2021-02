Producción de residuos creció 300% con pandemia

El confinamiento en México ha provocado que los residuos aumenten de manera significativa, pues la producción de basura doméstica pasó de 3.5% a 17%, y los desechos de tipo biológico-infeccioso lo hicieron hasta en 300%, informó la UNAM.

Nancy Jiménez Martínez, del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias (CRIM) de la Universidad, dijo que sin Covid-19 se generaban 1.5 kilos de residuos por persona en los hospitales; sin embargo, en junio de 2020 alcanzamos un nivel que llegó a 16 mil toneladas, y en la actualidad se han alcanzado 29 mil, lo que representa un aumento de 300% en comparación con un año sin pandemia. La especialista indicó que esta situación se registra a nivel global: en Estados Unidos, epicentro de la pandemia, el incremento de los residuos generales va de 30% a 50%.

De acuerdo con los datos citados de Jiménez Martínez, con base en cifras de la Semarnat de 2020, 10% de los municipios en México no presta servicio público de acopio de basura. De tal manera que 16% de los residuos no son recolectados. La experta dijo que la ciudadanía y autoridades deben tener claro que es un servicio público urgente, esencial para responder a la emergencia, a fin de mitigar riesgos a la salud y aminorar el daño al ambiente.

Recalcó que enfrentamos una crisis, pero no es el único reto, ya que también está el cambio climático o el plástico en los océanos, por lo que debemos ser mesurados en la generación de residuos.