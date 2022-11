Profesor del Colmex plagia tesis de un alumno; piden tomar acción

A-AA+

Profesores e investigadores del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México (Colmex) reprueban el "uso no autorizado" que hizo el profesor Pierre Gaussens, doctor en sociología, de la tesis del estudiante Miguel Ángel Berber.

A través de un comunicado, los profesores pidieron al Colmex que avance en la definición de mecanismos para atender faltas a la ética académica. También pidieron al Colegio publicar a través de un comunicado la resolución del caso de plagio, así como las amonestaciones y que se explicite el motivo por el cual Gaussens sería sancionado.

"Solicitamos que se publiquen los cuatro dictámenes que sustentan la ‘Resolución relativa de la denuncia de uso no autorizado de la tesis del Licenciado Miguel Ángel Berber Cruz por parte del Doctor Pierre Gaussens’ y que se genere un enlace electrónico para su consulta pública", se lee en uno de los puntos del boletín.

Más allá del caso mencionado, los profesores piden al Colmex se forme una Comisión de ética, se definan procedimientos para tratar estos casos y que los mecanismos establecidos sean claros.

Usuarios en redes sociales han señalado que el Colmex no ha tomado acción respecto al caso de plagio e incluso realizaron un meme como denuncia.