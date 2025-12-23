Pronóstico de lluvias intensas en México para los próximos días

Ciudad de México, 23 dic (EFE).- En las próximas 72 horas un canal de baja presión, en interacción con otros sistemas meteorológicos, originará chubascos y lluvias fuertes en el noreste, oriente y sureste de México, según un pronóstico emitido este martes por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ante lo cual el Gobierno mexicano pidió a la población protegerse de esas regiones.

Además, se prevén lluvias puntuales muy fuertes en zonas de Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche y Quintana Roo.

En un comunicado, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) exhortó a la población a mantenerse informada y reforzar las medidas preventivas ante el citado pronóstico.

También explicó que una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera sobre el sureste del país y la Península de Yucatán, asociada con una circulación ciclónica y el ingreso de humedad, generará chubascos y lluvias fuertes en el oriente y sureste, con lluvias puntuales muy fuertes en los estados de Veracruz, Oaxaca y Chiapas.

Mientras que un nuevo frente frío se aproxima al noroeste de México, el cual interactúa con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera y con la corriente en chorro polar, lo que ocasionará lluvias fuertes a puntuales muy fuertes y rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora (km/h) en Baja California y Sonora.

En el citado pronóstico se apuntó que el miércoles ocurrirán lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) en Baja California, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche y Quintana Roo.

Mientras que el jueves se pronostican lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) en Veracruz, Oaxaca y Chiapas y el viernes lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) en Chiapas.

Además, durante este periodo también se esperan temperaturas mínimas de -10 a -5 grados Celsius en zonas serranas de lo estados de Chihuahua y Durango (norte).

Ante tales fenómenos, la CNPC recomendó a la población a evitar cruzar ríos, arroyos o zonas inundadas, mantenerse informado a través de fuentes oficiales y revisar techos, ventanas y asegurarse de que los desagües no estén obstruidos

También llamó a la población a no resguardarse bajo árboles o estructuras metálicas durante tormentas eléctricas, tener a la mano una mochila de emergencia con documentos importantes, linterna, radio y botiquín y en zonas frías, abrigarse adecuadamente y evitar el uso de anafres dentro de espacios cerrados y atender las indicaciones de las autoridades municipales, estatales y federales de Protección Civil.

Entre el 7 y el 11 de octubre de 2025, México registró lluvias extraordinarias que afectaron los estados de Veracruz, Hidalgo, Puebla, San Luis Potosí y Querétaro, donde se registraros severas inundaciones y deslaves que provocaron la muertes de 83 personas y 17 desparecidos.

El Gobierno mexicano estimó que unas 100.000 viviendas se vieron afectadas, además de infraestructura. EFE

jmrg/gad