Propone PAN exigir a extranjeros pruebas antiCovid

El grupo parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados propuso que a todos los extranjeros que lleguen a nuestro país se les exijan pruebas antiCovid-19, y se delinee una estrategia económica en coordinación con las cámaras empresariales para enfrentar la tercer ola de la pandemia.

A través del diputado federal, Luis Mendoza Acevedo, propone que el gobierno de México solicite una prueba viral COVID-19 negativa realizada durante los tres días naturales previos a su llegada a México, a extranjeros que deseen ingresar al país, como medida para contener la propagación de la pandemia.

El legislador recordó que no hay restricciones a núcleos poblacionales, no se ha aceptado el fracaso de la estrategia ni mucho menos Morena ha querido adoptar modelos epidemiológicos mundiales exitosos que le funcionen a México. "Somos uno de ocho países que no piden una prueba PCR o de antígeno a quien llega del extranjero y los índices de contagios van en aumento", alertó.

"Desde el grupo parlamentario de Acción Nacional hemos advertido que México vive un "julio negro" por la institucionalización de la tercera ola del Coronavirus que embiste a niños y jóvenes mientras que la 4T, el presidente López Obrador y su gabinete, sólo se concentran en el juego de la política a través de la clandestina consulta para juzgar expresidentes".

Ante el panorama de salud que vive México donde el principal centro de atención para Covid como Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias se encuentra lleno y en rango crítico de atención, es necesario impulsar medidas de prevención de contagios y empujar la recuperación económica, así como la estabilidad familiar de quienes han perdido todo su patrimonio por la pandemia.

Por ello, Luis Mendoza Acevedo propuso al gobierno de México delinear una estrategia económica en coordinación con las cámaras empresariales para reactivar la economía sin poner en riesgo la salud de las personas.

"Hay que escuchar a las cámaras empresariales y trazar una ruta crítica para avanzar en la fluidez y revivir aquellas Pymes que quebraron. De acuerdo al INEGI y hasta abril de este año, el país había perdido 2.2 millones de empleos por la pandemia, mientras que el Estado no hizo nada para retenerlos o recuperarlos", describió el panista.