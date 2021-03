Propone PES iniciativa sobre retiros de Afore por desempleo

El diputado del Partido Encuentro Social (PES), Manuel de Jesús Baldenebro, propuso que a los trabajadores que hayan realizado retiro por desempleo de su cuenta de Afore a causa de la pandemia de Covid-19 no se les descuenten semanas cotizadas, a fin de disminuir el impacto en su pensión.

"Para nuestro grupo parlamentario, es necesario estar a la altura de las necesidades que se presentan hoy en día a causa de la crisis laboral y económica producida por la pandemia y responder a los nuevos desafíos, de esta manera es necesario atender los graves problemas ante la falta de otro tipo de apoyo en el país para hacer frente al creciente desempleo", refiere la iniciativa.

El texto del PES recordó que el retiro por desempleo es un derecho de los trabajadores formales en México, el cual pueden realizar una vez cada cinco años y no puede superior a 11.5% del monto que se tiene ahorrado; sin embargo, tiene afectaciones, pues además de reducir el monto para la jubilación también disminuye las semanas de cotización.

Los datos de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) muestra que los retiros parciales por desempleo cerraron 2020 en máximos históricos, al alcanzar 20 mil 60 millones de pesos, 66% por arriba de lo registrado en 2019, a causa de la crisis económica provocada por el Covid-19.

Cabe recordar que la Asociación Mexicana de Afores (Amafore) propuso desde el año pasado que los retiros por desempleo no afectaran las semanas de cotización de los trabajadores en su Afore, como medida de emergencia; sin embargo, la medida no prosperó.

De acuerdo con datos del organismo, más de un millón 709 mil trabajadores realizaron retiros parciales por desempleo de sus cuentas, con un monto promedio de 11 mil 735 millones de pesos.