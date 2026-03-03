Propone sanciones más severas por pasear perros sin correa en CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

, marzo 3 (EL UNIVERSAL).- Ladel

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

propuso aumentar las sanciones por pasear a un perro sin correa.Actualmente, lade laconsidera esta falta como tipo B y la sanciona con multa equivalente de 11 a 40 Unidades de Medida, o arresto de 13 a 24 horas, o trabajo en favor de la comunidad de seis a 12 horas.Sin embargo, la legisladora panista propuso que las sanciones por pasear a un perro sin correa sean tipo C, que implica una multa de 21 a 30 Unidades de Medida, o arresto de 25 a 36 horas o trabajo comunitario de 12 a 18 horas.Desde tribuna, la legisladora apuntó que laencabeza a nivel nacional los reportes por mordeduras de perro, lo que evidencia que lano está generando un efecto disuasivo real."No hablamos solamente de. Hablamos de niñas, niños y adultos mayores, hablamos dedestinados a emergencias que pudieran evitarse, hablamos también de animales que resultan heridos, atropellados o incluso sacrificados por negligencia de sus propios dueños. La sanción debe ser proporcional al riesgo que se genera", comentó.Y añadió: "Es importante señalar algo, aunque en términos máximos lapuede parecer mayor, el cambio que proponemos eleva el mínimo sancionado y, sobre todo, incrementa el tiempo de arresto y el trabajo para la comunidad, porque lo que verdaderamente disuade no es solamente el dinero, lo que verdaderamente genera conciencia es el tiempo, el esfuerzo y la consecuencia directa de incumplir la norma".Olivia Garza dejo claro que no se trata de criminalizar a quienes tienen animales de compañía, sino de proteger a quienes sí cumplen la Ley."Se trata de proteger a quienes sí cumplen la ley; se trata de proteger a la familia que pasea responsablemente a su perro con correa y que hoy se ve amenazada por otro animal suelto; se trata de proteger a laen un parque, de proteger al adulto mayor que camina por la banqueta y también de proteger al propio animal de compañía que al ir suelto puede ser atropellado, envenenado o agredido. También quiero destacar que esta reforma no es punitiva, es preventiva, no es desproporcionada, es necesaria, ya se han visto situaciones lamentables que queremos evitar, no es contra los animales, es en favor de ellos y de laen nuestra Ciudad", resaltó.