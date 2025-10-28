Protesta de 'Las horribles' exige renuncia de Taibo II por machismo

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Con la exigencia de que Paco Ignacio Taibo II renuncie a su cargo como director del Fondo de Cultura Económica y que pida una disculpa pública, la colectiva de mujeres denominada "Las horribles", concluyeron su acción en las oficinas generales de la editorial en el Ajusco, donde leyeron poemas, pegaron fotografías de narradoras y poetas, instalaron un tendedero con el nombre de escritoras, pasaron lista a las autoras nacionales e internacionales, y solicitaron la edición de una antología solo de escritoras mujeres contemporáneas, vivas.

El grupo de alrededor de 15-20 mujeres poetas, escritoras y artistas, manifestó su repudio al escritor por sus dichos misóginos. La protesta, que incluyó canciones feministas y el grito final "Fuera Taibo, fuera Taibo, fuera Taibo" fue pacífica, pero exigente, solicitan a la presidenta Sheinbaum la destitución del escritor que llegó al Fondo en 2019. Fuera de pegar en la puerta de la librería Víctor L. Urquidi, fotografías y nombres de escritoras, y páginas arrancadas de un libro de Taibo y apuntar allí las palabras "misógino" y "machista" apuntando a la portada de su libro, las activistas, al final, pintaron con aerosol: Fuera Taibo. Aquí despacha un machista de mierda. Fuera Taibo".

La colectiva leyó un posicionamiento, en voz de Diana Luz Vázquez, impulsora de la Ley Sabina, dónde exigen su renuncia y le señalan a Taibo que esa protesta es una "condena pública a su machismo y misoginia" y le señalan que el pueblo de México merece que deje de envenenar el debate con su hedor machista.

"El ultimátum es claro: Deje de utilizar la infraestructura del Estado para promover su misoginia o será señalado, dondequiera que se pare, como el Misógino Institucional que intenta silenciar y denigrar a la mitad de la población", le increpan.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La colectiva informa que continuará con más acciones de protesta, cuestionaron la negativa de la presidenta a destituir a Taibo como director del FCE y calificaron que Taibo se quiso lavar la cara con el mensaje que publicó en el que señala que en siete años el Fondo ha combatido la discriminación de lo femenino.

La colectiva "Las horribles" cuestionó en todo el acto, que arrancó a las 10:00 de la mañana y concluyó pasadas las 11:30 horas, el machismo y misoginia de Taibo II al frente del FCE permanente, pero más evidenciada en el anunció que hizo en Palacio Nacional, ante la presidenta, sobre la publicación de libros en el proyecto 25 para el 25 que solo incluye a 7 mujeres entre los 27 autores seleccionados.

En el acto, mientras las mujeres colocaban fotografías de escritoras, así como páginas de un libro de Taibo II en la puerta de la librería del FCE Víctor L. Urquidi, pasaron lista a escritoras como Elena Poniatowska, Elena Carro, Cristina Rivera Garza, Pita Amor, Idea Vilariño, Violeta Parra, Isabel Allende, Lina Meruane, entre otras, mientras otras mujeres responden: "Horrible".

Las mujeres de letras: poetas, escritoras, artistas, organizaron el mitin poético con pancartas con los nombres escritos de muchas escritoras y música feminista en la que destacó "Nadie te preguntó" que confirma la protesta con el hashtag #PoemasHorriblesParaTaiboII.

Durante la conferencia matutina de este martes, previo al mitin poético convocado en el Ajusco, la presidenta Sheinbaum fue cuestionada sobre si ya era tiempo de hacer cambios en el FCE y destituir a Paco Ignacio Taibo Ii, su respuesta fue: "es un gran compañero. Ya dijimos que vamos a hacer una colección especial de escritoras mujeres mexicanas y latinoamericanas".

Este lunes, más de 120 académicas, artistas y escritoras como Gabriela Jauregui, Julieta Venegas y Martha Riva Palacio dirigieron una carta a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo titulada "No llegamos todas en la cultura", donde condenaron las declaraciones y acciones del director del Fondo de Cultura Económica (FCE), Paco Ignacio Taibo II, quien "despreció la cuota de género al hablar del programa 25 para el 25" en la conferencia matutina del jueves 23 de octubre.

Por la noche, Paco Ignacio Taibo II a través de la cuenta oficial del FCE subió un video en el que aseguraba que durante los siete años que lleva al frente de la editorial mexicana han trabajado para "combatir bajo todas las formas la discriminación de lo femenino".