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Protestan los aspirantes ya admitidos

Rechazan someterse a la "prueba de control" de la UNAM, ahora de manera presencial

Por El Universal

Agosto 04, 2026 03:00 a.m.
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Protestan los aspirantes ya admitidos
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      CIUDAD DE MÉXICO.- Jóvenes que resultaron seleccionados en el fallido examen en línea de ingreso a la licenciatura de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) se plantaron este lunes frente a la Rectoría y rechazaron realizar un examen de control para validar su ingreso a la institución.

      "No tengo qué demostrar ya nada a nadie", decía uno de los jóvenes que fueron citados mediante redes sociales y que, posteriormente, al no ser recibidos por autoridades universitarias, realizaron bloqueos en Insurgentes Norte para exigir que se respeten los resultados del examen de admisión realizado en línea y acusaron que se violentaron sus derechos estudiantiles.

      Entre pancartas y consignas como "¡Aspirantes seleccionados no serán burlados!", "¡Lomelí, Lomelí nos tienes que escuchar!", "¡Merezco mi lugar, merezco mi lugar!", "¡Con esfuerzo entré, mi lugar defenderé!", "¡El folio ya ganamos, lugares respetados!", "¡No al examen de control, sí a la inscripción!", los manifestantes demandaron que se respete su lugar en la Universidad Nacional.

      Todos rechazaron la aplicación del examen de control en modalidad presencial a una semana del inicio del ciclo escolar. En ese sentido, exigieron la instalación de una mesa de diálogo con autoridades universitarias.

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      Adicionalmente, denunciaron que han sido objeto de acoso, amenazas, intimidaciones por parte de aspirantes rechazados que defienden la aplicación del examen de control, por lo que llamaron a realizar las denuncias correspondientes ante la Policía Cibernética para que se actúe al respecto.

      Cerca de las 16:00 horas, los aspirantes entregaron un pliego petitorio a las autoridades universitarias, en el que se demanda que quede sin efectos la recomendación de la Comisión Técnica para la Revisión del Proceso de Ingreso a la Licenciatura 2026 para aplicar un examen de control y que se respeten íntegramente los resultados oficiales publicados por la UNAM.

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