Protestan para recuperar la combatividad del Día del Orgullo

CIUDAD DE MÉXICO, junio 24 (EL UNIVERSAL).- Este 24 de junio se realizó la marcha del Día del Orgullo LGBT+, donde miles de personas se congregaron en distintas partes del país para exigir respeto a sus derechos y reafirmar el sentimiento de orgullo sobre su orientación sexual.

A pesar de que la gran mayoría se pintó de colores y fiesta, en la Ciudad de México uno de los contingentes exigió que se respetara la naturaleza de la marcha, que es la protesta y denuncia, pidiendo recuperar la combatividad del movimiento y que en la manifestación no exista la presencia de empresas, ni de partidos políticos, pues consideran que son vistos como "botín electoral y beneficio para sus bolsillos con el dinero rosa".

Omar Lucas, uno de los participantes de la marcha, declaró que el bloque disidente tiene como objetivo protestar por miembros de la comunidad que han sido asesinados o que han sufrido violencia, así mismo, expresó que muchas empresas se agarran del movimiento para poder vender, es por eso por lo que decidió salir a marchar este día para decirle "NO a las empresas".

En tanto, Gabriel, también del bloque disidente, declaró que está a favor de las dos formas de protestar, pues considera que debe seguir exigiendo por sus derechos, pero también desea ser parte de la celebración, ya que es una manera de resignificar y festejar los derechos obtenidos en la actualidad; "se sigue marchando, pero también festejando".

Agregó que la CDMX se muestra accesible en cuestión de derechos para la comunidad; sin embargo, falta apertura debido a que aún se registran casos de homofobia, además consideró que se debe voltear a ver el resto del territorio nacional.

"En teoría ya se aprobó el matrimonio igualitario en todo el país, pero en otros estados se siguen poniendo amparos para poder casarse", expresó.

El bloque formado por varios colectivos, como miembros contra la serofobia, víctimas de transfeminicidio, y miembros de la comunidad LGBT con discapacidad, rechazaron la presencia de automotores o conocidos como "carros alegóricos".

También señalaron todas las omisiones del gobierno e instituciones contra la comunidad, y se posicionaron en contra del pinkwashing, ya que consideran que promueve un discurso de "gays cis hegemónicos", a quienes, dicen "no les interesan los miembros de la comunidad".